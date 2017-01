Astrologie du jour

BELIER

Amour

À cause de l’influence de Saturne en aspect défavorable, les habitudes et la routine dans votre vie de couple vous paraîtront carrément insupportables. Quant à Uranus, il ne vous portera guère à l’indulgence vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire, et l’envie d’un changement radical dans votre vie s’imposera de plus en plus à vous. Patience ! N’envoyez pas tout promener sur un coup de tête ! Célibataire, vous aurez des chances de faire une rencontre marquante cette fois. Pourtant, ne vous emballez pas trop vite !

Argent

Si vous devez effectuer d’importantes transactions financières ou régler des problèmes litigieux, vous serez favorisé par Pluton. Mais ce ne sera pas une raison pour commettre des imprudences. D’autre part, attention, vous pourriez être victime d’une escroquerie et perdre pas mal d’argent dans une affaire apparemment banale ! Ne signez rien sans garantie.

Santé

En général, vous vous sentez merveilleusement bien dans l’eau. Est-ce par effet du souvenir de votre paradis intra-utérin, un paradis que vous affectionnez mais qui est à jamais perdu ? Vos tensions, vos noeuds psychologiques disparaissent comme par enchantement dès que vous barbotez. Voilà pourquoi les sports nautiques vous sont particulièrement bénéfiques. Pratiquez-les aussi souvent que vous le pouvez.

Travail

Vous aurez un surcroît de travail, mais il s’agira d’une tâche qui vous permettra, une fois encore, de renforcer votre position professionnelle et de progresser vers les sommets. Cet aspect de Saturne vous sera certes plus favorable si vous avez déjà un emploi permanent.

Citation

Il faut toujours tendre un ver pour avoir une truite (proverbe français).

Famille/foyer

Mener de front une activité professionnelle absorbante et une vie de famille équilibrée n’est pas un jeu d’enfant ! Mais vous réussirez cette gageure grâce à un très bon sens de l’organisation insufflé par Mercure.

Vie sociale

Vous serez sur des sables mouvants en ce qui concerne vos rapports avec votre entourage. Vos amis vous décevront, par leur légèreté ou leur manque d’attention. Vous espérez une réconciliation avec un ami intime, mais elle ne viendra pas, ou on pourrait vous faire de fausses promesses.

Nombre chance

548

Clin d’oeil

Ne vous butez pas sur des positions. Supposez qu’elles soient erronées et reconsidérez vos objectifs.

TAUREAU

Amour

Vous connaîtrez une journée très heureuse en couple. Les astres vous promettent un climat de détente et de complicité remarquable. Vous n’aurez pas besoin d’exprimer ce que vous ressentez, car tout sera deviné, perçu, compris par l’être cher avant même que vous sachiez vous-même ce que vous éprouvez ou désirez. Célibataire, plusieurs planètes se mettront en quatre pour favoriser vos succès amoureux. Elles faciliteront vos contacts, vous rendant éloquent et plus attentif que d’habitude aux paroles et aux désirs de vos futures conquêtes.

Argent

Jupiter va ouvrir une période favorable à la prospérité. La chance sera cette fois à vos côtés et même, pour certains, une chance exceptionnelle. Tâchez de tirez au mieux parti de cette aide céleste.

Santé

Les effets de Mercure en cet aspect favoriseront le sommeil. Pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen pour faire une petite sieste dans la journée ? Vous n’avez pas besoin de vous allonger pour ça : apprenez à vous assoupir même dans votre fauteuil ou sur votre chaise. Il n’existe pas de meilleur remède contre le stress et la fatigue !

Travail

Votre progression professionnelle marquera un petit temps d’arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, et il vous faudra beaucoup de lucidité et d’efforts pour les surmonter. Ne perdez pas courage.

Citation

L’amour avidement croit tout ce qu’il souhaite (Racine).

Famille/foyer

Le Soleil influencera le secteur famille. Et ce pour votre plus grande joie, car ce secteur occupe bien souvent une place de choix dans votre vie. Qui plus est, Jupiter bien aspecté devrait vous valoir un climat familial très protégé.

Vie sociale

Nombre d’entre vous se plaindront de la monotonie de leur vie. Mais ils devront s’en prendre plus à eux-mêmes qu’aux astres. Cessez de vous retrancher dans votre tour d’ivoire ou dans la paresse : une vie sociale active ou un violon d’Ingres passionnant sera apte à chasser le cafard.

Nombre chance

563

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la meilleure défensive est toujours l’offensive.

GEMEAUX

Amour

Saturne s’occupera de votre secteur amour, vous insufflant un besoin de sérieux et de stabilité sur le plan amoureux. Mais avec l’arrivée de Vénus, vous serez sensuel et charmeur. Si vous vivez en couple, ce sera sans doute votre partenaire qui profitera de ces heureuses dispositions. Si vous vivez seul, vous aurez très envie de tomber amoureux et, qui sait, vous croiserez peut-être aujourd’hui l’oiseau rare dont vous rêvez.

Argent

Mercure sera bien aspecté : voilà qui devrait vous aider à vous équilibrer sur le plan financier. Si vous vous trouvez dans une mauvaise passe financière, faites attentivement vos comptes et établissez un budget serré pour vous en sortir. Si vous êtes plus à l’aise, choisissez des placements sûrs. Certains d’entre vous seront soumis à des influences momentanément déstabilisantes, et ils auront tout intérêt à se garder une poire pour la soif.

Santé

Vénus vous incitera à prendre soin davantage de votre peau. Vous tenez beaucoup à avoir une peau resplendissante, la considérant comme une arme de séduction des plus efficaces. Sachez qu’elle sera plus belle, tendue, lisse et sans boutons, si vous évitez les produits raffinés, pain et sucres blancs notamment. Méfiez-vous également des fruits et légumes trop acides, comme les citrons, oranges, tomates, qui peuvent avoir un effet déminéralisant.

Travail

Dans le travail, il faudra s’attendre à un passage à vide. Des retards dans vos projets vous perturberont et malmèneront votre moral. Ne vous découragez surtout pas. Essayez plutôt de tirer parti de ce temps supplémentaire qui vous est accordé malgré vous pour peaufiner certains détails. Vous vous donnerez ainsi plus de chance et profiterez plus du produit fini.

Citation

Deux amis voisins l’un de l’autre se voient aussi rarement que s’ils égaient aux deux bouts du monde (proverbe chinois).

Famille/foyer

Aujourd’hui, les questions relatives au foyer ou à la famille seront empreintes d’instabilité et susceptibles de poser des problèmes inattendus. Votre conjoint pourrait être tenté de chercher à l’extérieur la chaleur que vous ne donnez que rarement, ce dont vous ne vous apercevrez même pas.

Vie sociale

Votre pouvoir de séduction sera décuplé. Cette séduction, vous l’utiliserez non seulement en amour, mais encore pour obtenir des appuis ou des soutiens financiers. Quant à vos diverses démarches, elles auront toutes les chances d’être couronnées de succès.

Nombre chance

492

Clin d’oeil

Mettez en sourdine certaines de vos exigences absurdes ou irréalistes sur le plan sentimental.

CANCER

Amour

L’entente avec votre conjoint ou partenaire sera excellente. Au nom de la paix du ménage, vous serez disposé à mettre un peu d’eau dans votre vin et à consentir un certain nombre de concessions. Et puis, vous saurez entraîner l’autre au septième ciel et lui offrir de beaux feux d’artifice érotiques ! Si vous êtes libre, il vous faudra patienter. Ce n’est que dans une quinzaine de jours que les occasions de rencontres prometteuses se multiplieront. Vous aurez alors l’embarras du choix.

Argent

« Aide-toi, le Ciel t’aidera » : ce vieux proverbe sera vraiment d’actualité pour vous cette fois. Ceux d’entre vous qui géreront sagement leur budget termineront le mois en beauté. Les autres, qui auront dépensé sans compter, que ce soit sous prétexte de gâter leurs enfants ou de renouveler leur garde-robe, auront du mal à boucler leur budget !

Santé

Vous serez en bonne forme grâce à l’influence de Mars dans votre signe. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

Travail

Votre carrière se déroulera sans heurts notables, mais, aussi, sans coups de chance importants. Vous en profiterez pour souffler, surtout ceux d’entre vous qui ont dû supporter un rythme de travail fatigant sous l’impact de Mars mal aspecté. Profitez bien de ce répit, car bientôt le rythme a de fortes chances de s’accélérer de nouveau.

Citation

Ce ne sont pas les puces des chiens qui font miauler les chats (proverbe chinois).

Famille/foyer

Au diable les contraintes ! Vous rejetterez tout ce qui ressemble de près ou de loin à des obligations. Evidemment, cela vous conduira parfois à vous décharger sur votre entourage familial de ce qui vous ennuie. Mais vous le ferez avec une telle habileté que personne n’y trouvera à redire !

Vie sociale

Pluton influencera votre secteur amitiés, ce qui vous promet une nouvelle relation forte et passionnante. Mais, au fait, s’agira-t-il vraiment d’amitié ?

Nombre chance

119

Clin d’oeil

Ne prêtez pas foi aux racontars, faites preuve de discernement.

LION

Amour

Il serait difficile de trouver des aspects planétaires plus réjouissants que ceux de cette journée. Il y aura du nouveau ou une évolution heureuse et inattendue de votre vie à deux actuelle. Célibataire, il est probable que votre partenaire du moment vous pousse à accepter sa proposition de mariage dans les meilleurs délais. Ne cédez pas à sa pression. Il faudra d’abord être totalement sûr de votre choix. Méfiez-vous des embarras passionnels et attendez l’accalmie des sens pour vous décider. Au besoin, demandez conseil à des personnes compétentes.

Argent

La journée sera propice à la récupération de sommes d’argent qui vous seraient dues ; prenez cependant garde à ne pas les dépenser aussitôt : on pourrait vous le reprocher dans votre entourage.

Santé

Cet aspect de Pluton vous promet une bonne humeur constante et une résistance physique à la hausse. Pour un petit nombre d’entre vous, cependant, un léger risque inflammatoire qui pourrait se manifester au niveau des yeux ou des gencives.

Travail

Vous commencerez la journée du bon pied au travail. Energique et optimiste, vous serez décidé à prendre les difficultés à bras-le-corps et à faire un effort de réalisme, afin de mieux résoudre les problèmes concrets. Cependant, vous devriez penser aussi à mieux maîtriser votre émotivité.

Citation

A la mort, les poings sont vides (proverbe chinois).

Famille/foyer

Evitez une trop forte maniaquerie au foyer, qui risquerait d’agacer vos proches. Les discussions avec les enfants seront utiles ; agissez avec tact envers eux.

Vie sociale

Evitez, dans toute la mesure du possible, d’effectuer des voyages d’affaires ou même d’agrément aujourd’hui. Si vous êtes lycéen ou étudiant, arrangez-vous pour faire le minimum d’impasses et révisez sérieusement vos cours. Autrement, gare aux mauvaises surprises que Pluton se plaira à concocter pour vous !

Nombre chance

778

Clin d’oeil

Attaquez de front vos difficultés, vous provoquerez ainsi la chance.

VIERGE

Amour

Avec cet aspect d’Uranus, vous serez amené à faire le point sur votre vie conjugale. Mais ne vous repliez pas sur vous-même. Discutez plutôt de ce qui vous préoccupe avec votre conjoint ou partenaire. À deux, vous serez capables de résoudre tous les problèmes de votre couple ! Célibataire, vous serez très sélectif, et les brèves aventures vous attireront encore moins que d’habitude. Une rencontre capable de transformer votre vie pourrait se produire cette fois. Tenez-vous prêt pour l’événement.

Argent

Vous devrez être particulièrement prudent dans tous vos placements financiers ou transactions immobilières, car Uranus en cet aspect pourrait vous jouer des tours. Faites des économies. Vos dépenses risquent d’augmenter, et les prêts ne vous seront pas accordés facilement.

Santé

Neptune vous recommandera de vous remuer davantage. Si vous n’avez pas la possibilité de faire du sport quotidiennement, pratiquez au moins des exercices de gymnastique. Si possible, allez à pied à votre lieu de travail. L’exercice physique vous permet non seulement d’entretenir votre forme mais aussi de garder le moral. En effet, il produit des endorphines, substances sécrétées par l’organisme, qui donnent, pendant plusieurs heures, une sensation d’euphorie et de plaisir intense. Ne vous en privez surtout pas !

Travail

L’influence de Neptune sera plutôt discrète, voire imperceptible. Elle pourrait impliquer une certaine chance dans le travail quotidien, spécialement pour ceux qui travaillent comme salariés dans une hiérarchie, et aussi pour les commerçants, qui verront probablement une extension de leur clientèle.

Citation

La vérité est un fruit que ne doit être cueilli que s’il est tout à fait mûr (Voltaire).

Famille/foyer

L’attitude des êtres que vous aimez vous paraîtra bien négative. Il vous sera difficile de trouver un terrain d’entente, une harmonie. Et alors vous aurez tendance à vous replier sur vous-même. Sachez que la situation objective n’est pas si sombre ; la tragédie n’existe que dans votre tête. Essayez d’avoir une attitude plus détachée, plus optimiste, et vous verrez qu’il n’y a vraiment pas de quoi s’affliger.

Vie sociale

Journée délicate mais qui recèle aussi des promesses. Faites des efforts pour entretenir des rapports cordiaux, ou du moins courtois, avec ceux qui vous entourent ; vous vous épargnerez ainsi beaucoup de contrariétés et d’amertume.

Nombre chance

617

Clin d’oeil

Essayez de considérer ce qui vous gêne sous un autre angle : cela aidera à lever les blocages.

BALANCE

Amour

Avec la présente configuration astrale, les natifs solitaires seront prêts à tomber amoureux, et leur charme sera d’une redoutable efficacité. Si vous vivez une union stable, votre vie de couple sera pleine de tendresse et de sensualité. Excepté, peut-être, pour quelques natifs dont le mariage bat sérieusement de l’aile, et qui vont profiter du soutien de Mars pour s’enflammer pour quelqu’un d’autre. Dans ce cas, des tensions sont à prévoir : vous n’avez pas pour habitude de mentir, et votre conjoint, mis au courant de votre aventure, risque de le prendre fort mal.

Argent

Vous sentirez votre besoin d’argent de façon plus aiguë que jamais, et vous vous poserez des questions sur les moyens d’arrondir vos fins de mois. Il n’existe pas de recette pour vous en sortir vite et sans efforts, et qu’il serait stupide de gaspiller vos deniers pour engraisser ces charlatans qui vous proposent des combinaisons biscornues. En fin de compte, une bonne organisation, de la persévérance et des efforts bien dirigés sont pour vous la seule combinaison toujours gagnante.

Santé

Jupiter, en bonne position dans votre Ciel, devrait vous valoir un bon équilibre de fond. Si vous savez été récemment exposé à une maladie contagieuse ou contrarié par des problèmes digestifs, soyez rassuré : cette planète exercera sur vous une influence reconstituante, qui devrait vous permettre de récupérer rapidement.

Travail

Journée plutôt plate sur le plan professionnel si l’on considère les résultats apparents. Ce ne sera pas une raison pour renoncer, ni pour relâcher vos efforts : une évolution fructueuse vous est promise.

Citation

Quand le coassement des grenouilles prend fin, on n’en apprécie que mieux le silence (proverbe indien).

Famille/foyer

Profitez de l’influence de Vénus pour faire comprendre à vos êtres chers combien vous les aimez. Bien sûr, ils savent que vous les aimez, mais c’est tellement mieux de vous l’entendre dire ou de vous voir le manifester de temps en temps ! Sachez que « ceux-là n’aiment pas, qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare).

Vie sociale

Beaucoup de mouvement autour de vous ! Les relations avec les autres prendront une importance capitale. Mais certaines divergences de vue provoqueront des dissensions, voire des brouilles. Tâchez de dominer votre impatience et de ne pas chercher à imposer vos opinions. Pour avoir l’avantage ou du moins pour éviter de fâcheuses situations, suivez ce conseil d’Epictète : « Sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots ».

Nombre chance

236

Clin d’oeil

Si vous vous heurtez à des blocages, ne vous entêtez pas dans une lutte stérile. Essayez plutôt de revoir votre jugement et de redéfinir vos réelles priorités.

SCORPION

Amour

Ciel amoureux chargé de nuages ! Dans les couples formés, les partenaires ne seront guère sur la même longueur d’onde ou connaîtront de regrettables malentendus. Vous ne pourrez pas compter sur le soutien affectif dont vous avez habituellement besoin et qui seul vous donne le courage d’aller de l’avant. Célibataire, rien de bien notable côté coeur ! Vous qui rêvez passions exceptionnelles et amours héroïques, il va falloir vous contenter du banal quotidien. Celui-ci, pourtant, se révélera très agréable si vous savez en profiter.

Argent

La Lune va influencer cette fois l’un de vos secteurs d’argent. La Lune n’est pas forcément dangereuse, mais elle a tout de même tendance à limiter les possibilités d’expansion. Sur le plan financier, son impact pourra donc se traduire par une certaine stagnation. Vous feriez bien de vous mettre dans la tête que vous aurez intérêt à rester raisonnable. Evitez les dépenses superflues, et tout ira bien.

Santé

Moment rêvé pour entretenir votre organisme ! Mars, c’est la volonté et donc, les bonnes résolutions. De là, à renoncer à des habitudes qui nuisent à votre santé, comme fumer ou vous coucher trop tard, il n’y aura qu’un pas… que vous pourriez sans problème franchir maintenant si vous le voulez bien.

Travail

Ayez un peu plus de considération, surtout en cette journée, pour les avis de vos collègues ou de vos associés. Il leur arrive parfois aussi d’avoir raison ; sachez le reconnaître sportivement.

Citation

En avant ! Même si c’est l’échec qui t’attend ! Si tu tombes, tombe debout ! (Stoyan Mikhailovski).

Famille/foyer

Vous passerez de bons moments avec vos chérubins. Mais attention, dans quelques cas, les configurations de la journée peuvent être liées à une attitude de révolte et de contestation de la part des enfants. Situation difficile à gérer ! Evitez l’affrontement direct.

Vie sociale

Neptune vous rendra passablement impatient et irritable. Evitez de discuter avec les entêtés, qui ne feraient que vous faire sortir de vos gonds. Les dialogues de sourds ne mènent à rien !

Nombre chance

127

Clin d’oeil

Combattez avec la dernière énergie toute pensée morose ou défaitiste.

SAGITTAIRE

Amour

D’excellentes perspectives amoureuses pour tous les natifs : passion, ambiance romanesque dans un contexte solide, sérieux. Les engagements pris au cours de cette journée s’avéreront fiables et positifs. Si vous êtes marié, vous chercherez à consolider les liens déjà établis, à reconstruire ou à mieux construire.

Argent

Le Ciel sera assez ambigu. D’un côté, Jupiter promet non pas une petite prime quelconque, mais un essor notable de vos revenus. Mais de l’autre, Neptune risque de vous souffler une attitude qui saboterait vos chances, soit en vous poussant à dépenser plus que de raison, soit en vous soufflant des revendications excessives qui se retourneront contre vous.

Santé

Il sera bon de vous surveiller un peu, car des tracas dus à des questions financières ou autres pourraient avoir une répercussion néfaste sur votre état physique. Profitez des occasions qui vous seront offertes pour vous distraire et vous amuser plus que de coutume.

Travail

Cette fois, il ne s’agira plus de prendre de simples initiatives mais probablement de changer carrément votre situation professionnelle. Les astres vous permettront d’espérer une mutation ou une réorientation radicale de domaine d’activité, avec tout le succès que vous pourriez espérer.

Citation

La couche nuptiale est l’asile des soucis ; c’est le lit où l’on dort le moins (Juvénal).

Famille/foyer

Vous serez disposé à vous rendre plus disponible envers vos enfants qu’à l’habitude. Vous vous sentirez aussi désireux de vous entourer de personnes jeunes, souvent des amis de vos enfants, que vous accueillerez avec bienveillance. Le sens de l’hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une joyeuse animation.

Vie sociale

Saturne en position inconfortable dans votre Ciel. Voilà qui ne favorisera guère les relations amicales. Rien de grave ; mais les contacts, cette fois, pourraient être plus limités que d’habitude.

Nombre chance

552

Clin d’oeil

N’accusez pas le sort : il n’a pas mis des bâtons dans vos roues.

CAPRICORNE

Amour

La routine ne risque pas de s’installer cette fois dans votre vie conjugale ! Vous vous arrangerez en effet pour mettre constamment votre conjoint ou partenaire sur des charbons ardents, afin qu’il ne puisse pas s’endormir dans un petit confort tranquille. Célibataire, vous affirmerez que vous n’avez pas l’intention de vous engager, à moins de dénicher l’oiseau rare… Eh bien, c’est justement ce qui pourrait vous arriver cette fois !

Argent

Pour nombre de natifs, des questions d’héritage pourront créer des frictions et des tensions avec la proche famille, chacun ayant son idée fixe à ce sujet. Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n’hésitez pas à demander conseil auprès d’amis désintéressés. De toute manière, le temps arrangera tout cela, et au mieux de vos intérêts.

Santé

Malgré un peu de fatigue due à cette configuration de Saturne, votre forme sera meilleure que d’habitude, moral compris. Pour éviter de gaspiller vos réserves énergétiques en vous agitant inutilement, tournez-vous vers des techniques de soin relaxantes. Le yoga ou les massages, méthodes qui ont fait leurs preuves, vous aideront à rétablir vos équilibres.

Travail

Sur le plan professionnel, vos activités bénéficieront d’une énergie et d’une vitalité peu commune. Vous saurez vous jouer des obstacles et défier les problèmes qui vous assaillent.

Citation

L’homme vicieux suit toujours ses passions honteuses (proverbe chinois).

Famille/foyer

Ambiance toujours facile et sans histoire en famille. Attention cependant à ne pas laisser votre humeur facilement agressive se déverser sur vos proches. Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne vous montrez pas subitement tyrannique.

Vie sociale

Votre besoin d’aider les autres vous permettra de découvrir de nouvelles sphères de relations. Les contacts que vous nouerez à ces occasions vous procureront d’intenses satisfactions. Quant à vos amis de toujours, ils auront sur vous une excellente influence et vous inciteront à un optimisme de bon aloi.

Nombre chance

901

Clin d’oeil

Évitez toutes les personnes dont les idées manquent de nuances.

VERSEAU

Amour

Célibataires, vous pourriez vous amouracher d’une personne peu heureuse dans son foyer mais pas encore divorcée. Vous pourriez aussi, pour des raisons sociales ou professionnelles, préférer une liaison secrète. Il se pourrait que par fierté vous ayez de la peine à vous avouer votre attirance pour une certaine personne. Pour les couples déjà liés, la situation actuelle risque d’être peu euphorique. Vous aurez tout intérêt à ménager votre conjoint ou partenaire et à ne pas adopter une attitude trop cavalière à son égard.

Argent

Vos finances ne seront pas mauvaises. Mais les astres vous inclineront à la dilapidation : vous serez tenté de jeter l’argent par la fenêtre sans trop vous soucier du lendemain. Vous résisterez mal à l’envie d’acheter des choses qui, plus tard, s’avéreront parfaitement inutiles ou du moins non indispensables. Pensez à refréner vos impulsions dépensières. Souvenez-vous que « la fortune a pour main droite l’habileté et pour main gauche l’économie » (proverbe italien).

Santé

Vous aurez un grand besoin de repos aujourd’hui. A force de toujours dépasser vos limites, vous risquez fort de sombrer dans le stress ou le surmenage, d’autant qu’Uranus ne vous fera pas de cadeau.

Travail

Influencé par Mercure en bel aspect, vous serez bien disposé à mettre de l’eau dans votre vin côté travail. Et puis, vous saurez cultiver les relations utiles au lieu de faire cavalier seul. Cette habile stratégie ne tardera pas à donner d’excellents résultats.

Citation

Décrire la jouissance qu’on a éprouvée, c’est la moitié de la jouissance (proverbe arabe).

Famille/foyer

Mercure vous aidera à établir un bon dialogue avec vos proches. Vos enfants seront en une forme superbe, et leur curiosité en éveil vous enchantera. Quelques rares natifs du troisième décan pourront, au contraire, connaître des difficultés de compréhension ou des malentendus ; mais ne vous inquiétez pas, tout rentrera vite dans l’ordre.

Vie sociale

Saturne en cet aspect concernera le domaine de vos échanges avec votre entourage. Bien placée, cette planète influencera favorablement vos rapports avec vos amis, vos proches. Vous évoluerez avec plaisir dans une atmosphère de bonne entente. Pour certains natifs, le coeur sera porté vers une forme de camaraderie à coloration amoureuse, comme ces flirts ambigus de cousinage qui enchantent l’adolescence.

Nombre chance

475

Clin d’oeil

Soyez plus cool : ce serait plus reposant et vous réserverait peut-être de bonnes surprises.

Poissons

Amour

L’influence dans votre signe de Jupiter devrait avoir des répercussions très positives sur votre vie de couple. Plus entreprenant et plus communicatif, c’est vous qui donnerez le tempo, à plus forte raison si vous trouvez que votre histoire ronronne dans une douce routine. Cela devrait donner un nouveau souffle à vos relations conjugales ! Les rencontres ? Voilà un domaine où vous naviguerez à vue. En effet, soit vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez, soit vous jetterez votre dévolu sur quelqu’un qui n’est pas libre.

Argent

Concernant les finances, l’influence de Neptune sera ambiguë. Elle aura pour effet de vous plonger dans l’illusion et la confusion. Attention donc : si vous devez signer des contrats ou prendre des décisions financières importantes, redoublez de vigilance. Votre manque de lucidité pourrait vous pousser à faire le mauvais choix. Certains d’entre vous risquent en outre d’avoir affaire à des interlocuteurs malhonnêtes.

Santé

Neptune et Saturne en querelle peuvent vous causer une petite baisse de forme. A prendre en compte, sans vous inquiéter outre mesure, car il s’agira plus d’une lassitude psychologique que d’un réel épuisement physique. Pensez à changer d’air : cela vous redonnera la pêche en un rien de temps.

Travail

Dans le travail, votre efficacité sera mise en vedette par Uranus. Vous aurez des idées claires, et vous vous montrerez capable de prendre des décisions rapides. On saura vous apprécier en haut lieu.

Citation

Plus le coeur est petit, plus la langue est longue (proverbe italien).

Famille/foyer

Grâce au coup de pouce du Soleil, vous réussirez à faire accepter par votre entourage votre projet concernant la vie familiale. Vous aurez alors l’esprit plus libre et plus serein.

Vie sociale

Vous serez plus porté vers la philanthropie et l’altruisme. Et cette attitude provoquera vraisemblablement un choc en retour positif, qui devrait se manifester par des chances difficilement explicables. Des associations à caractère charitable pourraient être à l’origine de chances assez fortuites mais fort agréables.

Nombre chance

666

Clin d’oeil

Soyez prudent et faites preuve de discernement en toutes choses.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.n