Nérilia Mondésir s’envole pour Montpellier

Source Enock Néré | hpnhaiti.com

La jeune star du football féminin haïtien Nérilia Mondésir s’est embarquée à bord de Air Caraïbes à destination de la France, en vue de signer un contrat comme footballeuse professionnelle pour une période de cinq ans. La benjamine des cinq enfants de Saintilmond Mondésir et de Clotilde Thélusma, si elle signe ce contrat, va devenir la première footballeuse haïtienne de l’histoire à évoluer dans le championnat de football féminin français.

Historique ! Après avoir été la première joueuse haïtienne de l’histoire à remporter le soulier d’Or Concacaf en 2014, puis le premier joueur de nationalité haïtienne à marquer contre le FC Barcelone (en juillet 2016 en amical avec Montpellier), Nérilia Mondésir va devenir la première joueuse haïtienne à évoluer comme professionnelle en France. En prenant l’avion mardi à destination de Montpellier, la native de Quartier-Morin, qui vient juste de fêter son 18e anniversaire (17 janvier), n’a plus qu’à parapher son contrat pour remplir toutes les formalités.

Née le 17 janvier 1999 à Quartier-Morin, non loin du Cap-Haïtien, dans le Nord, c’est en judo qu’on attendait Nérilia Mondésir puisque c’est en tant que judoka qu’elle avait été détectée dans le cadre de l’Opération 2018 en 2011 afin de recevoir à l’Ecole Nationale des Talents Sportifs une formation digne de ses talents de judoka. Mais moins de trois ans après son intégration à l’ENTS, l’athlète retrouvait le sport de ses premières amours à cause de la manière dont elle voyait fonctionner le judo. Pour le bonheur du football, car, dès 2014, elle ratait de peu le titre de champion Concacaf U15 et terminait la compétition avec une médaille d’argent autour du cou et un soulier d’Or à la main pour entrer dans l’histoire. Une histoire qu’elle a d’ailleurs régulièrement alimentée puisque, depuis, elle a glané un titre caribéen U20, une 2e place caribéenne U17, trois titres de champion national en Haïti, un ballon d’Or caribéen et deux souliers d’Or caribéens pour devenir la joueuse en activité la plus distinguée du football féminin haïtien.

Humble, rapide et intelligente, elle fait partie des rares attaquantes du football haïtien qui dès qu’elles arrivent dans les 30 mètres cherchent le plus rapidement à conclure, plaçant sa frappe de mule et inscrivant quelquefois des buts qui fond tourner en bourrique les gardiennes adverses. Contrairement à Batcheba Louis qui cherche surtout à s’assurer le plus possible de la possibilité que le ballon aille au fond avant de tirer, Nérilia Mondésir est capable de surprendre à tout moment. Et si elle marque moins en championnat national de football féminin que sa coéquipière, le public haïtien ne peut s’empêcher de la surnommer : «Nérigol ».

Si elle parvient à signer son contrat, Nérilia Mondesir sera la 2e footballeuse en activité à détenir un contrat professionnel après l’internationale haïtienne de football féminin Roselord Borgella qui évolue actuellement en Corée du Sud. Cependant elle sera la première de l’histoire à évoluer dans le football européen et fait déjà partie de la légende puisqu’elle sera la première Haïtienne à réussir à concrétiser un rêve que Roselord Borgella et Lovelee Placide souhaitaient concrétiser, au Paris Saint-Germain, que Soveline Beaubrun, Batcheba Louis, Kensia Destinvil (souhaitaient concrétiser au FC Metz), et Jennifer Limage à l’Olympique de Marseille.

À noter que Montpellier, le club où va évoluer Nérilia Mondésir, occupe actuellement la 2e place du championnat de France de football féminin avec 30 pts. Après sa victoire 2-1 aux dépens du Paris Saint-Germain, samedi lors de la 11e journée de compétition, il n’est plus devancé que par Lyon qui occupe la première place du classement à la différence de buts et compte 4 pts d’avance sur le Paris Saint-Germain.

Sa fiche

Nom : Mondésir

Prénom : Nérilia

Surnom : Nérigol

Date de naissance : 17 janvier 1999

Lieu de naissance : Quartier-Morin État civil : Célibataire

Niveau d’études : 9e année fondamentale

Écoles fréquentées : Cap-Haïtien/ENTS/FHF

Position de naissance dans la famille : 5e sur cinq enfants, elle a trois frères et une sœur

Taille : 1 m 72 Poids : 50 kg

Pointure : 6 et ½ /droitière, elle utilise ses deux pieds et a une belle pointe de vitesse

Nom de son père : Saintilmond Mondésir

Nom de sa mère : Clotilde Thélusma

Sports pratiqués : Judo/Football

Grade en judo : Ceinture verte

