Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Les futures élections financées par l’État :

Yves Romain Bastien, Ministre de l’Économie et des Finances annonce le dépôt au Parlement dans les prochains jours d’un projet de loi sur le financement local des élections. Si ce projet de loi est ratifié par les deux Chambres, toutes les futures élections en Haïti seront financées par le Trésor Public.

Le Sénat ne sera pas en conflit avec l’Exécutif :

Selon le Sénateur Sorel Jacinthe (Grand’Anse), ses collègues parlementaires ne vont pas entrer en conflit avec l’Exécutif, mais ils travailleront conformément aux prescrits de la Constitution en vue de la résolution des problèmes auxquels fait face le pays.

Charles Henri Baker déplore… :

Dans une note, Charles Henri Baker, Président du Parti politique RESPE déplore la violation de la Constitution lors de l’arrestation et de l’extradition du Sénateur Guy Philippe http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html « […] à l’occasion de l’arrestation et de la déportation du Sénateur Guy Philippe, citoyen Haïtien. élu démocratiquement et déjà détenteur du certificat d’éligibilité délivré par le CEP, acte consacré par la publication officielle dans le journal de l’Etat, le Moniteur […] Son droit a été violé, sa déportation…….lire la suite sur haitilibre.com