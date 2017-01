Lancement des activités de commémoration des disparus du séisme

Le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN), accompagné de Monsieur David César et de Madame Bernadette William de l’orchestre Sainte Trinité, ont présenté à la presse le contenu des activités de commémoration à la mémoire des disparus du séisme du 12 janvier 2010 au Centre de Presse du MCC

Monsieur Patrick Durandis, représentant du Ministre de la Culture et de la Communication Marc Aurèle Garcia, a affirmé que les activités de commémoration comporteront d’abord une cérémonie officielle sur le site mémoriel de Morne Saint-Christophe (Cabaret) dans la matinée du 12 janvier 2017. Ensuite, il y aura un concert de circonstance au Kiosque Occide Jeanty aux Champs de Mars avec les orchestres philarmoniques de Sainte Trinité, des Universités américaine Yale et Cornell aux environs de deux heures de l’après-midi, a renchérit le Représentant de l’Etat haïtien.

Le Directeur Général de l’ISPAN, Monsieur Patrick Durandis a en outre déclaré que le 14 janvier 2017 qu’un concert philarmonique de niveau international sera organisé sur le site patrimonial du Palais Sans-Souci au Cap-Haitien. L’objectif de ce concert, selon le Représentant de l’État haïtien, est de célébrer la vie, les vivants et de prêcher un message de réconciliation, de paix et de solidarité.

