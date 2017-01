Astrologie du jour

BELIER

Amour

Conseil du sage Saturne : rien n’est plus dangereux pour un couple que le silence qui s’insinue lentement dans ses rapports mutuels et décourage sournoisement le dialogue. Réagissez ! Discutez avec votre partenaire, abordez tous les sujets, même les plus tabous, même si vous avez du mal à garder votre sang-froid. Ce sera le meilleur moyen de crever l’abcès et de retrouver une belle complicité. Célibataire, côté coeur, situation confuse, impressions vagues et velléités alterneront, sans aboutir à rien de grave.

Argent

Jupiter en aspect favorable va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Une rentrée d’argent surprise est même possible pour certains. Mais attention à cet aspect de Neptune : ne prenez pas trop de risques, et évitez les dépenses exagérées.

Santé

Avec Mars et Jupiter influençant vos secteurs santé, ni l’énergie ni l’optimisme ne vous feront défaut. Mais il faudra tout de même observer quelques précautions. Mars, vous le savez, ayant tendance à vouloir aller trop vite, gare aux petits accidents, si vous conduisez ou si vous bricolez. Quant à Jupiter, il peut vous exposer à de petits soucis en rapport avec les excès de table ou de sexe.

Travail

Cette journée s’annonce très créative. Des transformations majeures se produiront et les événements vous feront profondément évoluer, tout à votre avantage. Vous réaliserez un projet d’envergure.

Citation

Le chagrin efface le chagrin comme, sur le papier, un dessin en efface un autre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Journée idéale pour la famille. Vous vous intéresserez davantage à la vie domestique, au foyer. Une opération immobilière est possible : location, achat d’appartement, de maison, ou encore travaux et aménagement dans votre intérieur.

Vie sociale

L’influence de la planète Saturne vous sera nettement profitable. Elle laisse présager des chances dans le domaine de l’amitié. De plus, elle permettra à bon nombre de natifs concernés d’utiliser leurs relations personnelles pour en tirer un avantage substantiel sur le plan du travail ou de la carrière.

Nombre chance

719

Clin d’oeil

Laissez aux autres la liberté dont vous souhaitez disposer pour vous-même ; ce n’est que fair-play.

TAUREAU

Amour

En couple, vos sentiments se caractériseront par leur profondeur et leur sincérité. Bien qu’habituellement peu démonstratif dans vos manifestations sentimentales, vous arriverez cette fois à dire, avec délicatesse et conviction, tout votre amour à votre conjoint ou partenaire. Le résultat sera merveilleux ! Pour les célibataires, les engagements qu’ils prendront ce jour ne seront pas faciles à rompre ; qu’ils en prennent bonne note et ne fassent pas de promesses en l’air.

Argent

On vous fera des propositions d’achat de biens immobiliers ou d’objets de collection. Avant de vous livrer à ces acquisitions, réfléchissez à leur opportunité ; une seconde opinion ne serait pas superflue.

Santé

Saturne vous incitera à combattre certaines habitudes alimentaires qui risquent de nuire à votre santé. L’hypertension et le cholestérol pourraient être vos pires ennemis. Alors, renoncez, du moins momentanément, à la charcuterie, aux conserves, aux fritures et en général aux aliments gras ou très salés. Pensez que certains produits apparemment inoffensifs, tels les biscuits apéritifs, cacahuètes ou amandes salées, sont en fait redoutables. L’alcool et les sodas sont à éviter.

Travail

Dans le travail, tout sera favorable à la réalisation de vos divers projets. Il ne faudra donc pas perdre votre temps à convaincre les autres du bien-fondé de vos agissements. Foncez !

Citation

La religion mal entendue est une fièvre qui peut tourner en rage (Voltaire).

Famille/foyer

Conseil de Saturne : essayez de consolider vos rapports avec votre famille au lieu de vous plaindre constamment. Vous verrez que le soutien moral de vos proches vous est très précieux.

Vie sociale

L’amitié sera sans conteste la valeur la plus sûre du moment : pour vous distraire, bien sûr, mais aussi pour vous écouter en cas de problèmes, vos amis répondront toujours présents.

Nombre chance

410

Clin d’oeil

Ne renvoyez pas à plus tard ce qui doit être fait d’urgence.

GEMEAUX

Amour

L’amour flottera dans l’air, et il sera difficile d’y échapper si telle est votre intention. Profitez surtout de la soirée pour vous rapprocher de l’être aimé. Les solitaires rencontreront probablement l’âme soeur avant les douze coups de minuit.

Argent

Vous aurez une journée difficile à passer en raison de vos difficultés financières plus que probables. Mais ne vous affolez pas. Si vous essayez de résoudre ces problèmes avec calme, méthode et persévérance, vous pourrez vous en sortir honorablement. Ne comptez surtout pas sur le jeu, quelle qu’en soit la forme.

Santé

Avec cet aspect favorable de Mercure, pensez à vous redonner du tonus. Pour cela, buvez régulièrement des tisanes de thym, de pariétaire, de romarin et d’aubier de tilleul. Les essences aromatiques de genièvre et de menthe vous feront le plus grand bien. Faites des cures de calcium en alternance avec du magnésium. Des cures d’argile ou de boues vous donneront un tonus du tonnerre.

Travail

Dynamique, entreprenant, débordant d’esprit d’initiative, vous pourrez marquer des points très importants dans votre métier. Et vous serez également en mesure de vous lancer dans d’audacieux projets sans redouter un cuisant échec. Au contraire, la réussite sera au bout du chemin.

Citation

On cherche le bien sans qu’on le trouve et l’on trouve le mal sans qu’on le cherche (Démocrite).

Famille/foyer

Mercure vous conseillera de ne pas passer tous les caprices de vos enfants ou de votre conjoint. Vous acceptez jusqu’ici de faire trop de concessions qui vous fourrent dans des situations embrouillées dont vous ne savez comment sortir.

Vie sociale

Si les circonstances de la vie vous avaient éloigné d’un ami cher, Vénus pourrait vous remettre en présence l’un de l’autre. Un cadeau que vous n’êtes pas près d’oublier !

Nombre chance

830

Clin d’oeil

Respectez les opinions des autres, même si elles vous choquent.

CANCER

Amour

Vous n’aurez pas le recul nécessaire pour analyser objectivement votre situation conjugale. Il est vrai que vous êtes totalement impliqué. Vous manquerez de lucidité au point d’attribuer à votre conjoint ou partenaire des idées et des sentiments qui ne sont nullement les siens. Votre coeur est libre ? Tant mieux ! Parce que vous allez certainement faire une rencontre décisive aujourd’hui. Au premier regard, vous sentirez de délicieux frissons vous parcourir le corps, et votre coeur commencera à s’affoler. Pas de doute, vous voilà fou amoureux !

Argent

Vous peinez depuis un certain temps pour améliorer votre situation financière et vivre, sinon dans l’opulence, du moins dans une confortable aisance. Cette fois, vous franchirez un cap très important : avec l’appui de plusieurs astres harmoniques dans votre Ciel, vous réussirez à gonfler votre compte en banque en réalisant point par point le programme rigoureux que vous vous êtes fixé.

Santé

Avec les turbulences de Saturne, vous ne serez probablement pas tout à fait dans votre assiette. Essayez de vous détendre. Yoga et pensée positive seront autant de clés à utiliser pour vous relaxer et retrouver votre équilibre. Contempler des oeuvres d’art, un beau paysage, ou écouter de la bonne musique, seront aussi d’excellents moyens de vous ressourcer. Pensez aussi à vous faire plaisir : sortie, bonne chère, flirt aimable…

Travail

Accrochez-vous, cela en vaudra la peine. Les astres vous promettent une vie professionnelle stable, mais vous vaudront aussi une journée sans surprises ni modifications favorables. En bref, ce sera la routine et le train-train, ce que vous n’appréciez guère !

Citation

Quand on serre trop l’anguille, on la laisse partir (Haillant et Virtel).

Famille/foyer

La vie domestique, comme d’ailleurs tout autre domaine, comporte des aléas. N’épuisez pas votre énergie par un trop grand souci de perfection. Ne cherchez pas plus loin la cause des disputes survenues aujourd’hui au sein de votre famille.

Vie sociale

Incité par Mercure bien aspecté, vous voudrez faire plaisir à tout le monde. Cela est très louable, mais songez tout de même à vous-même : on ne vous le reprochera pas. Charité bien ordonnée…

Nombre chance

213

Clin d’oeil

Ne décevez pas ceux qui vous font confiance en vous montrant trop imbu de votre supériorité.

LION

Amour

Harmonie et bien-être conjugaux seront au rendez-vous. Toutefois, quelques tensions risquent de se produire si vous ne savez pas résister à la tentation de l’infidélité et si vous mettez la patience de votre conjoint ou partenaire à rude épreuve. Célibataire, tendresse, bonne entente sur le plan amoureux. Il y aura quand même une tendance à trop rêver, ce qui ne vous mettra pas à l’abri de déceptions. Il est possible que vous soyez attiré par un être très différent de vous ; faites attention pour ne pas vous jeter dans la gueule du loup !

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, votre vie financière sera à la fois moins protégée et moins animée. Ne craignez rien : le pire qui puisse vous arriver, c’est que l’augmentation récente de vos revenus ou de vos capitaux fait maintenant place à la stagnation.

Santé

On dirait que vous avez mangé du lion ! Votre vitalité et votre énergie seront au top. Ce sera le moment d’accomplir tout ce qui vous rebutait jusqu’à présent. Côté alimentation, la gourmandise est un vilain défaut qui vous causera des tracas si vous ne vous surveillez pas davantage. Enfin, la relaxation et le yoga se révéleront les meilleurs moyens de vous ressourcer.

Travail

Vous n’aurez pas de temps à perdre si vous voulez atteindre vos objectifs dans les délais prévus. Votre intuition sera excellente car aiguisée par Mercure ; songez à en tirer un maximum de profit.

Citation

On n’est heureux qu’après la mort (Solon).

Famille/foyer

Avec le soutien musclé de Saturne, vous réagirez très bien à des situations pourtant éprouvantes concernant vos êtres chers, et vous serez véritablement le pilier de votre univers familial.

Vie sociale

Les influences planétaires du jour encourageront la formation de nouvelles relations qui pourraient se transformer en amitiés durables, ou la reprise de contact avec un ami perdu de vue depuis longtemps.

Nombre chance

738

Clin d’oeil

La persévérance est certes une belle qualité. Mais il est inutile de vous obstiner sur des choses qui n’en valent pas la peine.

VIERGE

Amour

Votre vie conjugale sera sous l’influence de la Lune. La situation pour les couples sera un peu moins tendue que dernièrement. Mais vous devriez veiller à ne pas laisser votre partenaire s’enfermer dans le refus de tout dialogue et de toute concession. Concernant les célibataires du signe, la Lune risque de faire passer certains d’entre eux par une phase d’isolement, qu’ils supporteront plus mal que d’habitude. Tâchez de ne pas vous laisser envahir par des émotions négatives.

Argent

Attention ! Les charmants aspects vénusiens vous porteront à avoir le coeur sur la main et la main à la poche, en particulier envers certains membres de l’autre sexe qui en useront et abuseront sans vergogne.

Santé

Le Soleil en aspect superbe vous vaudra une excellente vitalité. De plus, Mars, la planète de l’énergie, décuplera votre dynamisme. Et comme par ailleurs aucune planète négative n’influencera votre santé, vous disposerez de bonnes résistances immunitaires. Si vous sortez d’une maladie, ou si vous souffrez d’une affection de longue durée, cette journée sera marquée par une bonne récupération ou une nette amélioration.

Travail

Attention à l’impact de Jupiter, qui pourra vous rendre trop optimiste dans votre métier. Ce ne sera pas le moment de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, surtout si vous menez des négociations complexes. La chance vous soutiendra, mais à condition que vous restiez prudent et, surtout, très discret.

Citation

Le printemps ne peut rester prisonnier dans un jardin (proverbe chinois).

Famille/foyer

Un climat de grande camaraderie avec vos enfants semble à l’ordre du jour. Continuez sur la lancée, cela fera du bien à tous. Ne croyez plus jamais que la sévérité est payante ou indispensable.

Vie sociale

Votre sérénité, insufflée par les aspects lénifiants de Saturne, séduira tous ceux qui vous rencontreront aujourd’hui. Ils se sentiront apaisés, rassurés. Rien d’étonnant que votre compagnie sera très recherchée.

Nombre chance

323

Clin d’oeil

Soyez moins critique à l’égard des autres et plus attentionné envers vos proches.

BALANCE

Amour

La présence de Vénus dans le Ciel des célibataires leur réserve un événement amoureux exceptionnel aujourd’hui : passion violente, irraisonnée, incontrôlable, et pourtant solide, heureuse. Tout se passera comme si l’on rencontrait son double, comme si l’on touchait à un port, quels que soient son âge et sa condition sociale. La vie sera facilitée pour la plupart des couples, qui devraient en profiter pour renforcer leur complicité ou se réconcilier durablement en cas de petite brouille.

Argent

Vous pourrez améliorer votre pouvoir d’achat. Grâce à une gestion très saine de vos finances, vous ferez fructifier vos ressources. Vous pourriez aussi bien obtenir une quelconque prime importante.

Santé

Puissamment incité par Mars, vous ne tiendrez pas en place. Couché tard et levé tôt, et sous prétexte de ne rien rater, vous passerez sans répit d’une activité à l’autre, quitte à houspiller vos proches s’ils ne suivent pas. Doucement quand même, sinon c’est votre santé qui en fera les frais !

Travail

Jupiter, la planète de la chance, vous protégera de tout son poids, vous aidant à consolider vos positions. Si des événements imprévus risquent de vous déstabiliser, il vous incitera à garder votre calme et à éviter toute décision hâtive.

Citation

Le bien mal acquis mal finit (Plaute).

Famille/foyer

Les désaccords qui vous ont éprouvé ces derniers temps diminueront. Vous aurez maintenant des rapports plus chaleureux avec vos proches, et l’ambiance familiale deviendra beaucoup plus gaie.

Vie sociale

On vous reproche souvent votre rigidité et votre froideur. Cette fois-ci, vous prouverez que ces gens-là ont tort : vous montrerez que vous êtes capable de laisser parler votre coeur, vous préférerez les grands sentiments aux principes, et vous délaisserez quelque peu la rigueur rationnelle pour tâter du flou artistique : en un mot, vous paraîtrez volontiers beaucoup plus humain. Tant mieux !

Nombre chance

557

Clin d’oeil

La routine vous pèse, l’ennui vous gagne ? Alors, essayez la nouveauté. Changer de trajet pour aller travailler, changer de look ou de décor… Pour égayer le moral, on n’a pas trouvé mieux !

SCORPION

Amour

Journée agréable à vivre pour tous côté coeur. Vénus, la déesse de l’amour et de la tendresse, vous promet une vie sentimentale harmonieuse, que vous soyez marié ou solitaire. De plus, vous bénéficierez du soutien de Mars, le dieu du désir, de la sexualité et de la conquête amoureuse. Vous aurez donc le vent en poupe.

Argent

Côté sous, le manque de rigueur pourrait vous coûter cher. Veillez à gérer votre budget avec sérieux, et ne vous laissez pas entraîner dans des transactions ou des placements hasardeux.

Santé

Vous vous plaignez de votre ligne peu enviable ? Pensez surtout à traquer les calories cachées. Prenez garde aux sucreries et pâtisseries. Mangez du poisson et de la viande grillés sans graisses. Prenez des crudités sans vinaigrette. Enfin, n’oubliez pas que les biscuits apéritifs, les amandes ou cacahuètes salées, les chips ainsi que les sodas renferment aussi beaucoup de calories.

Travail

Pas question de faire du sentiment. Quant à la sensiblerie, vous la mépriserez. Vous vous attacherez à atteindre vos objectifs, en partant du principe qu’on ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs.

Citation

Le mariage n’est pas une course, on arrive toujours à temps (proverbe russe).

Famille/foyer

Saturne, qui vous était défavorable dernièrement, sera maintenant très positif. Résultat : vos relations avec vos parents seront beaucoup plus faciles. S’ils sortent d’une phase difficile, ils vont commencer à aller mieux. Avec vos enfants, cette planète sera aussi favorable, vous aidant à faire preuve d’un mélange équilibré d’autorité et de tendresse.

Vie sociale

Vous dérouterez et fascinerez votre entourage en montrant des facettes très différentes de votre personnalité. Vous ferez souffler tour à tour le chaud et le froid sur vos relations amicales.

Nombre chance

601

Clin d’oeil

Si vous vous sentez tendu, sous pression, cherchez à décompresser, évitez les provocations et n’exigez rien de personne.

SAGITTAIRE

Amour

Vous avez consacré une grande part de vous-même aux efforts de faire régner une parfaite harmonie au sein de votre couple, tant au point de vue domestique que sexuel. Cet objectif sera pleinement atteint aujourd’hui grâce aux appuis d’Uranus. Votre joie sera sans ombre. Si vous êtes célibataire, vous regarderez de haut ceux qui essaieront de vous faire du charme, ce qui n’est pas le meilleur moyen de trouver le bonheur à deux !

Argent

La journée sera favorable aux investissements pour tous les natifs du signe. Mais peut-être serait-il opportun de consulter un psychologue compétent à propos de vos associés. Le prix d’une bonne consultation n’est pas une dépense superflue, mais un investissement immensément profitable.

Santé

Fatigué ? Sans ressort ? Et si vous preniez le temps de faire un break ? En vous reposant chez vous, ou, mieux, dans un cadre différent, libéré des soucis du quotidien. Rien de tel pour retrouver rapidement un meilleur tonus.

Travail

Mercure influençant votre secteur carrière réveillera votre ambition dans votre carrière. Mais attention : tout en décuplant votre vivacité manuelle et intellectuelle, cette planète pourra aussi compliquer vos relations avec vos collègues ou supérieurs. Vous devrez vous exprimer très clairement pour éviter les malentendus.

Citation

Le singe tire les marrons du feu avec la patte du chat (Baïf).

Famille/foyer

Vous devriez faire preuve de plus de douceur envers vos enfants car c’est la meilleure façon de les ramener à la raison. Les gronder sans cesse ne ferait qu’encourager leur entêtement ou leur indifférence. « La cithare est docile à de molles pressions, mais elle répond de façon discordante à qui l’interroge avec violence » (Homère).

Vie sociale

Les astres vous promettent aujourd’hui des appuis sûrs qui vous aideront à matérialiser vos désirs. Faites pourtant attention à ne pas compromettre vos rapports par un excès de sens de critique dont vous avez le secret ; ce fâcheux penchant, souvent mal placé aujourd’hui, sera votre pire adversaire.

Nombre chance

979

Clin d’oeil

Chassez les idées moroses, qui vous gâcheraient vos meilleurs moments.

CAPRICORNE

Amour

Uranus influençant votre secteur vie à deux pourra vous souffler quelques accès d’impatience ou de mauvaise humeur. Si un mini-orage vient perturber votre quotidien, faites une mise au point. Réévaluez les bases de votre couple, vous y gagnerez en compréhension et en complicité ! Célibataire, vous vivrez de grandes émotions amoureuses. Des moments d’espoir alterneront avec des instants d’angoisse. Mais « l’espérance et la crainte contribuent à augmenter les désirs. C’est du combat de ces deux sentiments que naissent les passions les plus vives » (E. Bonnot).

Argent

Pluton vous conseillera d’éviter les dépenses excessives, de ne pas céder à vos goûts de luxe. Quelques complications possibles concernant le patrimoine, un héritage. Faites preuve de lucidité.

Santé

Vous profiterez bien de l’influence positive de Mars, qui vous donnera une forme éclatante. Voilà pourquoi votre moral grimpera en flèche ! Ceux d’entre vous qui ont souffert de déprime dernièrement retrouveront le goût de la vie et feront preuve d’un optimisme débordant.

Travail

Ne vous montrez pas trop téméraire aujourd’hui. Il y aura lieu de peser chaque fois le pour et le contre d’une opération. Agissez à coup sûr, et vous remporterez d’incontestables succès. Pas d’extravagances !

Citation

Si quelqu’un maudit son père et sa mère, sa lampe s’éteindra au sein des ténèbres (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Privilégiez la vie de famille. Invitez vos parents ou beaux-parents. Passez davantage de temps avec vos enfants, qui auront besoin de votre tendresse. En ce qui concerne votre foyer, évitez les dépenses trop importantes en vue de l’améliorer.

Vie sociale

Les bons aspects de la planète Mercure exalteront votre bon sens et votre clairvoyance. Rien ne vous donnera la grosse tête, pas même les plus brillantes réussites. Et vous saurez vous défier des flatteurs et de ceux qui ne pensent qu’à vivre à vos dépens.

Nombre chance

847

Clin d’oeil

Abstenez-vous des réflexions blessantes, qui envenimeront tout.

VERSEAU

Amour

C’est avec la bénédiction de Neptune bien aspecté que l’entente régnera entre votre conjoint ou partenaire et vous, surtout si vous n’êtes pas avare de mots doux et d’attentions raffinées. Soyez tolérant et conciliant. Célibataire, la situation de vos amours se prêtera à la confusion. Vous reviendrez souvent sur vos décisions, vous gambergerez longtemps, ou encore vous reculerez plus vite que vous n’avancerez, changeant de cible en cours de route ou renonçant soudain aux initiatives jugées trop risquées.

Argent

Une possibilité de belle rentrée pécuniaire se présentera. Mais elle risque de se transformer immédiatement en dépenses imprudentes, en excès somptuaires ou en générosité excessive. Une certaine modération vous fera mieux tirer avantage des occasions qui arrivent et qui demandent à être concrétisées dans un esprit de raison.

Santé

Bonne forme toute cette journée. Vos secteurs de santé ne sont influencés par aucune planète en ce moment, ce qui vous mettra à l’abri des mauvaises surprises. De plus, la plupart des astres liés à la vitalité vous sont en ce moment favorables. Méfiez-vous toutefois du risque de petits accidents : sous l’impact combiné de Mars et de Jupiter, vous serez assez maladroit. Attention à ne pas vous donner un coup de marteau sur les doigts, par exemple !

Travail

Mercure influençant un secteur professionnel de votre thème vous promet une journée féconde. Cet astre ne se traduit pas par des événements dus au hasard. Vous n’aurez donc ni coup de chance indépendant de votre volonté à attendre, ni, non plus, de difficultés imprévues à redouter. En revanche, vos choix et vos décisions auront des conséquences à long terme.

Citation

Souvent d’un mal sort un bien (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vie de famille sans histoire sous l’oeil indulgent de Saturne, même si vous êtes contraint de revoir à la baisse certaines dépenses agréables mais non indispensables pour la maisonnée. Cultivez la tolérance.

Vie sociale

Un changement de look pourra rehausser votre prestige et vous redonner confiance en vous. Ne lésinez pas sur les moyens ; les avantages que vous retirerez de cette opération seront fantastiques !

Nombre chance

380

Clin d’oeil

Fatigué ? Découragé ? Livrez-vous à la méditation transcendantale.

POISSONS

Amour

Journée où « le phénix mâle recherchera le phénix femelle ». Des rencontres très agréables attendront ceux qui sont en quête de l’âme soeur. Un coup de foudre retentissant ne devrait pas être exclu. En couple, par contre, les tensions s’aggraveront, et certains problèmes que vous pensiez définitivement réglés seront à nouveau d’actualité. Ni vous ni votre partenaire ne serez décidé à faire des concessions, et chacun campera sur ses positions !

Argent

Journée délicate en ce qui concerne les finances. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder à venir. En cas d’affaire litigieuse, demandez l’avis d’un expert au lieu de chercher à vous débattre seul. Décidez-vous à ne faire aucun achat important aujourd’hui, malgré les incitations de la part des vendeurs ou le caractère apparemment urgent des objets que vous vous proposerez d’acquérir.

Santé

Le Soleil en superbe aspect jouera favorablement sur votre santé. Et comme il parle de rayonnement et de vitalité, vous serez de très bonne humeur et plutôt en forme. Mais pour certains d’entre vous, sans que rien de grave ne les menace, ils risquent d’être un tantinet patraques. Migraine, léger problème digestif, peut-être…

Travail

Au travail, gérez judicieusement votre temps de façon à démontrer vos capacités. Déployez toute votre efficacité sans prendre de retard et sans trop dépendre des autres. De la mesure en toute chose : voilà votre meilleur atout pour préparer le terrain de votre réussite future.

Citation

Les princes qui ont remporté le plus de victoires sont ceux contre qui personne n’a jamais osé faire la guerre (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre enfant sort ses gros mots ? Alors, ne trichez pas avec vous-même ! Si vous avez envie de rire, riez ! Mais si vous êtes choqué, dites-le sereinement à votre enfant, sans en faire tout un drame, et surtout ne faites pas comme si vous n’aviez rien entendu. Les choses se gâtent toujours quand les parents se forcent, dans un sens ou dans un autre, et vont à l’encontre de leur intime conviction.

Vie sociale

Vous voudrez voir d’autres horizons et changer d’ambiance. La force de vos désirs vous poussera à tout changer, autant dans votre action que dans vos sentiments. En effet, plus vous bougerez, plus les choses évolueront et plus vous ferez de nouvelles rencontres ou trouverez des ouvertures intéressantes.

Nombre chance

322

Clin d’oeil

Attachez-vous à avoir une interprétation objective des faits.

