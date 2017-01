Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec le présent aspect d’Uranus, vous commencerez très fort la journée. En couple, vous aimerez avec fougue, et vous revendiquerez avec impétuosité. Il y a fort à parier que votre violence sera partagée, et que les concessions de part et d’autre seront ignorées. Comme il est beau d’aimer ! Célibataire, que vous le vouliez ou non, il va bien falloir faire des choix. La présence de Neptune imposera une atmosphère confuse, et vous n’arriverez plus à démêler l’écheveau complexe de vos liens de coeur. Isolez-vous pour essayer de voir plus clair.

Argent

Les secteurs de votre thème liés à l’argent ne seront influencés par aucune planète aujourd’hui. Votre équilibre financier ne devrait donc subir aucun changement. Ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement quelques inquiétudes liées à des choix reposant sur des bases trop floues pourront cette fois y voir plus clair et prendre les bonnes décisions.

Santé

Crise de paresse ou vraie fatigue ? Vous n’aurez en tout cas guère envie aujourd’hui de vous remuer. Vous prendrez le temps de vous occuper de votre petite personne, de rêvasser dans votre bain, d’aller au cinéma, de dîner au restaurant. N’ayez surtout pas mauvaise conscience pour tout cela : il est bon de se gâter et de souffler un peu de temps en temps. Attention cependant aux excès de table !

Famille/foyer

Vos responsabilités familiales vous paraîtront bien lourdes à assumer. Malgré tout, vous tiendrez bon, et vous serez récompensé de vos efforts : vous proches sauront vous manifester leur reconnaissance et leur soutien.

Nombre chance

352

Clin d’oeil

Préparez votre programme avec soin, sans rien laisser au hasard.

TAUREAU

Amour

En couple, il faudra absolument que vous mettiez de l’ordre dans vos idées. Au fond, vous êtes très attaché à votre foyer, mais vous ne savez plus où en sont vos sentiments et vos rapports avec votre conjoint ou partenaire. La meilleure manière serait que vous partiez ensemble faire le point loin des enfants et des préoccupations quotidiennes. Célibataire, votre coeur battra la chamade aujourd’hui. Vous ne vous y attendrez probablement pas, mais Jupiter vous ménagera un coup de foudre retentissant dont vous ne vous relèverez que très difficilement.

Argent

La chance sera de votre côté dans une mise de fonds en commun ou dans une discussion financière. Avec l’appui total de Saturne, vous pourrez prendre des risques.

Santé

Bon dynamisme dans l’ensemble. Cet aspect de Jupiter vous sera favorable sur le plan santé. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état se stabiliser. Ce sera le moment de chercher de nouveaux traitements, vous aurez des chances de trouver des soins qui vous conviennent mieux. Seul point fragile avec Jupiter : vous serez plus gourmand que jamais !

Famille/foyer

Beaucoup d’énergie à votre actif. Presque trop, de l’avis de votre entourage familial. Vous ne supporterez pas la paresse, et vous obligerez tout votre petit monde à accomplir sa part de corvées domestiques.

Nombre chance

616

Clin d’oeil

Apprenez à dialoguer sans emphase, à coeur ouvert.

GEMEAUX

Amour

L’appui de votre conjoint ou partenaire, ses conseils avisés vous apporteront une aide précieuse. Vous en ferez bon usage. Vous vous sentirez plus proche que jamais de l’homme (ou la femme) de votre vie. Célibataire, certains conflits intérieurs engendreront des rapports quelque peu difficiles avec l’autre sexe, ce qui ne favorisera pas une vie affective harmonieuse. Essayez de résoudre ces conflits en vous livrant à un examen de conscience approfondi ou en sollicitant l’aide d’un psychologue ou psychiatre.

Argent

Au cours de cette journée un peu chancelante, gardez-vous de toute spéculation ; laissez ce genre de risque aux aventuriers professionnels. Regardez-y à deux fois avant de prêter de l’argent à des personnes qui ne sont pas tout ce qu’elles s’efforcent de paraître. Certains natifs tireront profit d’un second métier ou d’un passe-temps.

Santé

Mercure en bel aspect influera favorablement sur la qualité de la vie quotidienne. Faites preuve d’un rien de sens commun, et ça ira bien mieux pour votre santé. Méfiez-vous des ignares apôtres de médecines parallèles.

Famille/foyer

Ceux que vous aimez le plus au monde ne semblent pas vous comprendre et vous apprécier ? Ne cédez pas au sentiment d’impuissance et d’amertume à cause de cela. Vu l’aspect actuel de Neptune, ce ne sera qu’un moment désagréable à passer. Vous retrouverez vite non seulement votre sérénité et votre équilibre, mais encore l’amour et la considération de ceux à qui vous tenez tant.

Nombre chance

771

Clin d’oeil

Tachez de maintenir une atmosphère de cordialité autour de vous.

CANCER

Amour

Il y aura du mariage dans l’air, ou un bébé ! De toute façon, un changement heureux sur le plan amoureux vous sera acquis d’avance grâce à la bonne position de Jupiter dans votre Ciel. Cet aspect très harmonieux pourra se traduire aussi par des conquêtes amoureuses particulièrement agréables et valorisantes. Si vous avez de grands enfants, ils pourraient à leur tour se marier ou connaître un très beau succès affectif. Bref, tout ira très bien côté coeur pour vous et pour ceux que vous aimez le plus.

Argent

Vous vous contenterez de vivre au jour le jour, et vous aurez plus de difficultés que récemment à mettre un peu d’argent de côté. Cependant, si vous acceptez de faire preuve d’un minimum de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle, les gros soucis pécuniaires vous seront épargnés. Vous pourrez même effectuer des transactions profitables, et notamment réaliser dans de bonnes conditions l’achat ou la vente de biens immobiliers.

Santé

Les nombreux impacts célestes positifs du moment auront entre autres pour conséquence de consolider votre résistance physique et votre équilibre psychique. C’est vrai, Mars pourra par moments vous valoir un peu de nervosité ou d’apathie ; mais tout de suite après le maître de l’énergie reprendra sa marche directe et sera bien aspecté. Résultat : un dynamisme à couper le souffle !

Famille/foyer

La famille et les enfants seront aujourd’hui au centre de vos préoccupations. Ce sera très bien car, en agissant ainsi, vous arriverez à faire régner l’harmonie et la tendresse chez vous et adoucir certains points de friction entre vous et votre conjoint.

Nombre chance

912

Clin d’oeil

Lancez-vous ce défi difficile mais indispensable : trier parmi ce qui présentera à vous et établir un judicieux ordre de priorités.

LION

Amour

Vénus influencera favorablement le secteur de votre thème lié à l’amour et aux rencontres. Voilà qui vous promet une vie à deux très réussie. Mercure, quant à lui, vous permettra d’établir un dialogue confiant et fécond avec l’être aimé. Que pouvez-vous demander de plus ? Célibataire, les aspects feutrés de la planète Pluton favoriseront les amitiés amoureuses, les relations tendres et intellectualisées. Vous serez heureux, détendu, goûtant sans arrière-pensée le bonheur qui s’offre à vous, parfois de manière insolite.

Argent

Attention aux dépenses excessives auxquelles vous aurez beaucoup de mal aujourd’hui à résister ! Ecoutez les conseils de prudence de votre conjoint et, au besoin, laissez-le tenir les cordons de la bourse. Sans quoi, vous risquez d’avoir bientôt de très mauvaises surprises. Sachez que les embarras pécuniaires sont non seulement débilitants sur le plan personnel mais aussi dangereux sur le plan relationnel : « Quand le foin manque au râtelier, les chevaux se battent » (P.-M. Quitard).

Santé

Dans l’ensemble, la bonne forme sera au rendez-vous, et vous vous porterez comme un charme. Toutefois, certains natifs qui ont dépassé la cinquantaine pourraient être confrontés à un petit souci à cause de Vénus mal aspectée. Cette planète, en effet, pourrait fragiliser leur foie ou leur vésicule. Pour déjouer son influence perverse, proscrivez toute forme d’excès de table ou de boisson.

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, vous serez très attentif à leur éducation, en respectant leur personnalité et leurs penchants, quitte à remettre en question vos idées toutes faites dans ce domaine.

Nombre chance

384

Clin d’oeil

Suivez votre inspiration, pour être sûr d’atteindre vos objectifs.

VIERGE

Amour

La présente configuration astrale n’est, par elle-même, ni positive ni négative pour vos amours. Elle signifie simplement que vous allez récolter le résultat des décisions prises dernièrement : succès et bonheur pour ceux qui ont fait les bons choix, difficultés et déceptions si vous vous êtes engagé sur une mauvaise voie. Quelques solitaires pourront, à la faveur de cette configuration, faire une rencontre très importante, mais qui risque de bouleverser de fond en comble leur mode de vie.

Argent

De grâce, n’écoutez pas les conseils de votre entourage pour la gestion de vos finances. Au besoin, demandez l’avis d’experts et prenez votre propre décision. Ne vous laissez pas embarquer dans des aventures farfelues.

Santé

Bon équilibre physique, en principe. Protégé par Saturne et Pluton, vous ne devriez avoir aucune difficulté à faire face à un rythme de vie pourtant assez stressant. Seule ombre au tableau : étant donné l’impact de Vénus sur votre santé, vous devrez veiller à vous protéger efficacement contre les maladies sexuellement transmissibles.

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage familial seront plus positives cette fois que ces derniers temps. Vous vous démènerez pour offrir confort et bien-être à vos proches. Ce sera évidemment un bon point en votre faveur, et vous recevrez des témoignages de reconnaissance et d’appréciation qui vous feront plaisir.

Nombre chance

765

Clin d’oeil

Au lieu de ressasser vos malheurs, réels ou imaginaires, réagissez, en cherchant à voir le bon côté des choses. Ça change tout !

BALANCE

Amour

Pluton exercera sa pression forte sur votre vie conjugale. Les couples en difficulté risquent cette fois de décider une séparation ou du moins de se quereller tous azimuts. Mais les solitaires, eux, auront au contraire de fortes chances de croiser quelqu’un avec qui construire ou reconstruire leur vie.

Argent

Vous avez des difficultés à arrondir vos fins de mois ? Si la chance vous sourit, vous aurez du jour au lendemain sur le bras le problème de dépenser cet argent qui vous sera tombé du ciel. Eh bien, il n’est pas impossible que dame Chance vienne vous visiter aujourd’hui !

Santé

Bonne résistance de fond pour la plupart d’entre vous. Reste qu’avec les mauvais aspects formés par Saturne, quelques natifs du signe pourront se sentir en moins bonne forme. Fatigue diffuse ou petite maladie sans gravité mais momentanément gênante sont possibles. Pour éviter ces désagréments, adoptez une bonne hygiène de vie, avec suffisamment de sommeil, un peu de sport et une bonne alimentation.

Famille/foyer

Ce climat planétaire laisse présager une vie familiale sans histoire. Vous vous sentirez plus protecteur que jamais et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux que vous aimez, petits ou grands. Cette atmosphère harmonieuse pourrait vous donner envie de renouer le contact avec des membres de votre famille que vous voyez peu.

Nombre chance

105

Clin d’oeil

Pensez à exploiter vos dons artistiques.

SCORPION

Amour

Ce superbe aspect de Pluton vous promet d’excellents moments en couple. Mais il faudra veiller à ne pas provoquer la jalousie de votre conjoint ou partenaire, sinon la situation risque de devenir explosive. Célibataire, subissant l’action de la planète Saturne, vous éprouverez un désir impérieux de fonder un foyer, de rechercher le mariage ou du moins l’union stable, et perdrez le goût des passades ou des amours sans lendemain. Mais il faudra éviter une passivité qui vous serait préjudiciable.

Argent

La présence de Mars dans votre Ciel s’avérera d’une grande utilité pour vous. Vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et régler d’importants problèmes pécuniaires. Ne faites pas de sentiments dans les affaires.

Santé

Seriez-vous capable de renoncer à une habitude détestable ? Si oui, renoncez dès aujourd’hui à la surconsommation de tabac, d’alcool, de café, de plats lourds, etc. Saturne soutiendra votre volonté.

Famille/foyer

Vous passerez des moments délicieux avec vos parents et vos frères et soeurs. Ces retrouvailles se dérouleront dans un climat de bonheur et de solide complicité. Si vous avez des enfants, ils seront en pleine forme, et vous aurez avec eux des conversations édifiantes.

Nombre chance

728

Clin d’oeil

N’oubliez pas de cultiver votre jardin secret, qui vous protégera.

SAGITTAIRE

Amour

Ce qui est important, cette fois, ce sera de ne pas vous dérober à vos responsabilités conjugales. Votre conjoint vous le pardonnerait très difficilement. En revanche, si vous trouvez le courage de prendre certaines décisions difficiles mais indispensables, vous pourrez renforcer vos liens avec l’autre. Célibataire, vous n’échapperez sûrement pas au coup de foudre cette fois sous l’égide de Vénus (amour), de Jupiter (succès, plaisir) et d’Uranus (bouleversements imprévus). Il y aura de l’électricité positive dans l’air !

Argent

Aucune planète n’influencera votre secteur argent. Vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise à redouter. De plus, comme Jupiter, le maître de la chance, et le Soleil, astre d’expansion et de succès, travailleront ensemble, vous devriez avoir l’occasion de profiter de quelques coups de chance. La journée semble également très favorable pour réorganiser vos placements.

Santé

Avec Uranus influençant votre secteur santé, c’est certain, vous aurez du mal à tenir en place. Si vous vivez sous tension permanente pour assumer votre quotidien, votre travail et des soirées qui se prolongent, votre corps va réagir désagréablement !

Famille/foyer

Sous l’impulsion de Saturne, vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une ambiance chaleureuse dans votre foyer. Seuls les natifs du deuxième décan devront dominer leur émotivité et se montrer plus objectifs sous peine d’avoir des problèmes.

Nombre chance

278

Clin d’oeil

N’oubliez pas que les affaires et les sentiments font rarement bon ménage.

CAPRICORNE

Amour

Avec cette configuration astrale, vous allez voguer de surprise en surprise… et de dispute en dispute. Pourtant, loin de sortir traumatisé de cette crise, vous serez d’attaque pour refondre intégralement votre couple. Un spectaculaire retournement de situation à saisir ! Célibataire, vos relations amoureuses devraient vous procurer les plus vives satisfactions. Entreprenants, vous n’hésiterez pas à faire les premiers pas, si une personne vous plaît. Cette attitude conquérante vous réussira.

Argent

Vos finances ne connaîtront pas de variations notoires. Avec l’appui de la planète Pluton, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable.

Santé

Sur le plan santé, pareil mouvement de Saturne est une claire invitation à la discipline et à une plus grande régularité dans les habitudes de vie. Il vous sera alors plus facile de mener une existence moins survoltée, de manger et de dormir à des heures régulières, et de faire des exercices quotidiens indispensables.

Famille/foyer

Excellente complicité avec votre conjoint. Vous discuterez ensemble de toutes les questions concernant votre vie familiale, des plus insignifiantes aux plus fondamentales. De ce dialogue jaillira la lumière !

Nombre chance

971

Clin d’oeil

Méfiez-vous de vous attirer des inimitiés par vos critiques, certes justifiées, mais exprimées trop crûment.

VERSEAU

Amour

Sous l’aile de la planète Mercure, en bonne position dans votre Ciel, les amours conjugales seront bonnes. Toutefois, elles accuseront un caractère plus intellectuel que d’habitude. Vous aimerez vous lancer dans de longues discussions ; et si votre partenaire est à votre niveau, alors vous nagerez vraiment dans le bonheur. Célibataire, cet aspect de Vénus vous inspirera et amplifiera vos passions. Chez vous, même une timide attraction naissante pourra devenir vite une grande flamme. Vos instincts risquent de vous submerger ; ne les laissez pas vous dominer complètement.

Argent

D’un côté, l’impact de Saturne vous incitera à réorganiser votre gestion financière, ce qui est plutôt positif. Mais de l’autre, sous l’influence de Neptune mal aspecté, vous risquez de faire le mauvais choix par excès d’optimisme ou, au contraire, de rater les bonnes occasions parce que vous hésiterez trop longtemps avant de réagir. Une seule solution : faites-vous conseiller par des personnes compétentes.

Santé

Rien à signaler sur le plan de la santé. Pour bien la conserver, consommez des produits frais et naturels, cuits à la vapeur, au gril, ou dans des poêles anti-adhésives. Assaisonnez vos salades uniquement avec du jus de citron – surtout pas de vinaigre ! Préférez le miel au sucre blanc, et évitez les aliments trop raffinés.

Famille/foyer

Vous entendrez tenir d’une main plus ferme les rênes de votre foyer. Gare à ceux qui essaieraient de contester votre autorité ! Veillez toutefois à vous montrer un peu plus souple avec vos enfants, sous peine de provoquer un petit conflit.

Nombre chance

432

Clin d’oeil

Vous imposez sans rapport de force, convaincre en tenant compte du point de vue de l’autre : voilà votre défi du moment !

POISSONS

Amour

Une bonne entente conjugale régnera tout au long de cette journée. Vous ferez des projets à long terme avec votre conjoint ou partenaire. Vous discuterez avec lui des problèmes qui troublent votre vie commune, et vous trouverez ensemble de bonnes solutions. Célibataire, vous aurez besoin d’être aimé, et d’une manière aussi claire et évidente que le nez au milieu de la figure. Soyez vite rassuré : vous aurez droit à de très belles preuves d’attachement et d’affection.

Argent

Méfiez-vous de cet aspect de Mars. Vous pourriez être tenté par des dépenses inutiles ou être surpris par une dette oubliée qui se rappelle à votre bon souvenir !

Santé

Vous serez en très grande forme ces jours-ci. Le Soleil bien aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi qu’un bel optimisme. De plus, Vénus devrait vous protéger et renforcer vos résistances immunitaires.

Travail

Attendez encore quelques jours pour démarrer des projets professionnels qui vous tiennent à coeur. Vous bénéficierez alors d’un plus grand pouvoir de concentration, et vous serez encore plus motivé pour aller jusqu’au bout.

Citation

La nécessité ne sait que vaincre (Pythagore).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire. Vos relations avec vos enfants seront excellentes, de même qu’avec les personnes plus âgées de votre famille. Attention pourtant à Mercure. Son influence n’a rien de menaçant, vous risquez simplement de mal vous faire comprendre de vos proches, avec des conséquences agaçantes.

Vie sociale

Loin de refuser les mondanités, vous les rechercherez. Il faut dire qu’avec cet aspect de Saturne, vous vous sentirez aussi bien à l’aise dans les grandes réunions qu’en petit comité.

Nombre chance

689

Clin d’oeil

Un peu de lucidité vous permettra de franchir un palier évolutif important.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net