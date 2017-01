Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre Ciel amoureux reprendra des couleurs ! C’est Vénus en aspect harmonique qui vous vaudra cette embellie. Elle va décupler vos chances de bonheur. Si vous êtes marié, l’ambiance dans votre couple sera très agréable, à la fois sensuelle et tendre. Et si vous vivez seul, Vénus va vous offrir un sérieux coup de coeur.

Argent

Cet aspect de Mercure pourra vous valoir quelques difficultés pécuniaires. Des retards de paiements sont possibles ; tenez-en compte dans l’organisation de votre budget. Attention également à la distraction : n’oubliez pas vos factures !

Santé

Tous ceux qui souffrent de fatigue ou d’une maladie chronique vont voir leur état s’améliorer nettement. Pour conserver le bénéfice des impacts célestes positifs actuels, adoptez une sérieuse hygiène alimentaire. Vous savez bien qu’en tant que natif de ce signe, vous êtes un peu trop gourmand. Diminuer les sucreries et les chocolats vous fera du bien.

Famille/foyer

Vous serez totalement sur la même longueur d’onde que votre petite famille. Que ce soit avec vos enfants ou avec votre conjoint, vous aurez des relations privilégiées faites de tendresse et de complicité.

Nombre chance

481

Clin d’oeil

Protégez votre intimité contre les importuns, restez d’une grande discrétion, et méfiez-vous des on-dit.

TAUREAU

Amour

Dans le couple, l’atmosphère sera plutôt électrique, et vous ne ferez probablement rien pour faire baisser la tension. Un dialogue de sourds pourra s’installer. Vous hurlerez que vous avez un fil au pied ! Célibataire, c’est le calme plat dans le secteur des rencontres. Alors, simple rencontre amicale, ou amitié qui tourne à l’amour ? Réponse dans quelques semaines.

Argent

Privé de l’appui de Jupiter, vous ne pourrez guère compter, comme dernièrement, sur d’appréciables petits coups de chance. Il faudra par conséquent faire preuve de sérieux et de rigueur dans la gestion de votre budget. Evitez également d’abuser des crédits, et sachez freiner vos envies de luxe. Certes, ce n’est pas un programme très réjouissant, pour vous qui aimez dépenser au gré de vos humeurs, mais c’est le prix que vous aurez à payer pour échapper aux soucis financiers démoralisants.

Santé

Grâce aux influx toniques de Jupiter, vous tiendrez une forme olympique. Vous pourrez vous adonner avec délice aux diverses joies sportives. Profitez de l’occasion pour perdre quelques kilos superflus.

Famille/foyer

Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et soeurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Nombre chance

290

Clin d’oeil

Pas trop de folies sensuelles : vos réserves sont limitées !

GEMEAUX

Amour

Journée particulièrement faste sur le plan conjugal. Vénus bien positionnée dans votre Ciel sera le gage d’un grand bonheur à deux. Les couples anciens retrouveront un deuxième souffle de tendre passion. Les autres, emportés par des sentiments intenses, profonds, passionnés, formeront d’heureux et bénéfiques projets d’avenir. Pour les solitaires, cette journée sera favorable au flirt. Charmeur et facilement charmé, vous risquez de tomber carrément très amoureux sous l’influence d’Uranus, la planète du changement.

Argent

Inutile de vous leurrer : la journée sera périlleuse. Pluton en cet aspect va certainement faire des vagues sur le plan financier. Méfiez-vous de vos intuitions actuelles comme de la peste ; et ne prenez pour l’instant aucune décision financière importante, qu’il s’agisse d’achat, de vente, de placement ou de spéculation.

Santé

Solide comme un roc, résistant à tous les microbes et virus ambiants, côté organique, vous n’aurez aucun souci à vous faire pour votre santé. Pluton, la seule planète en charge de votre vitalité, formera des figures très positives, ce qui vous promet une forme hors pair. Inutile pour autant de tenter le diable en menant une vie désordonnée en dépit de tout bon sens.

Famille/foyer

Gronder vos chers bambins, même s’ils sont insupportables, s’avérera au-dessus de vos forces. Pourtant, vous devrez faire preuve de fermeté, autrement la situation deviendra vite incontrôlable.

Nombre chance

360

Clin d’oeil

Attention à une tendance à vous illusionner !

CANCER

Amour

Les natifs du signe vivant en couple auront envie en cette journée d’une relation conjugale mieux approfondie que précédemment, ou se plairont à certaines remises en cause pour améliorer l’union existante. Chez les couples mariés depuis quelque temps, il s’agira de consolider les liens ou de les rénover. Célibataire, à en juger par l’environnement planétaire de cette journée, l’amour sera délicieux comme les plats qu’on a mijotés longtemps avec tendresse. Il est même probable que le coup de foudre ait lieu ce jour.

Argent

Cet aspect de Pluton vous rendra fort impatient de régler vos problèmes pécuniaires. Seulement, à vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de commettre de belles erreurs. Le plus sage serait de procéder à faire des coupes sombres dans vos dépenses envisagées et à essayer de gagner un peu plus d’argent en exploitant vos dons spécifiques.

Santé

Avec cette ambiance astrale, votre moral vous jouera des tours. Et, pourtant, la réalité ne demande qu’à vous sourire. Ayez la volonté de la regarder ! Faites aussi du sport pour soutenir votre moral. Si vous manquez d’énergie pour le faire, optez pour des cours de stretch ou de taï-chi, que vous pratiquerez en groupe, histoire de vous motiver.

Famille/foyer

Tout en étant très attentif au bien-être de vos enfants, efforcez-vous de les sensibiliser aux souffrances d’autrui. Au lieu de les pousser à s’enfermer dans un confort égoïste, cherchez à leur donner un regard plus altruiste sur la vie. N’essayez pas de développer à outrance leur esprit de compétition, de les transformer en bêtes à concours. Il suffirait de leur inculquer le goût de l’effort et du travail bien fait.

Nombre chance

745

Clin d’oeil

Laissez-vous entraîner à vivre différemment, à voir la vie et les êtres qui vous entourent sous un angle nouveau.

LION

Amour

Il n’est jamais souhaitable de mélanger amours et affaires. Mais c’est justement ce que nombre de célibataires seront tentés de faire cette fois-ci. Faites donc un effort considérable pour éviter toute interférence entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Sinon, vous auriez sur le dos des problèmes écrasants beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Avec cet aspect de Pluton, les risques de malentendus en couple se multiplieront. Aussi devrez-vous redoubler d’efforts pour maintenir un dialogue permanent avec votre conjoint ou partenaire.

Argent

Une certaine chance sur le plan financier semble probable, vu cet environnement astral. Les contraintes qui vous pesaient auront tendance à se relâcher, et vous ferez bien une petite rentrée plutôt inattendue. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser tenter par des risques excessifs susceptibles d’entraîner de lourdes pertes. La prudence restera toujours de mise.

Santé

Mars vous insufflera une énergie phénoménale. Vous feriez à vous tout seul une petite révolution. Tâchez cependant de vous discipliner, sinon vous risquez de vous disperser dans tous les sens, et alors votre efficacité en pâtira.

Famille/foyer

La Lune va renforcer votre tendance aux critiques. Vos propos ne seront donc pas de nature à promouvoir l’entente familiale, bien au contraire. Mordez sur votre langue, pour le bien de votre petit monde.

Nombre chance

244

Clin d’oeil

Étudiez attentivement les projets que vous pourriez développer dans un proche avenir.

VIERGE

Amour

Vu l’aspect harmonique du Soleil et de Mercure, vous ne devriez pas avoir à vous plaindre du côté de vos amours. Si vous êtes célibataire, un renouveau sentimental pourrait se faire sentir. Tout au bonheur d’une nouvelle rencontre, vous irez droit à l’essentiel, et du même coup, vous toucherez votre partenaire en plein coeur ! Si vous êtes déjà en ménage, la disponibilité dont vous ferez preuve à l’égard de votre conjoint ou partenaire vous vaudra d’occuper à ses yeux une place de choix. En d’autres termes, il ne pourra plus se passer de vous.

Argent

Les astres vous gratifieront d’une chance certaine sur le plan financier. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser aller à prendre des risques inutiles pouvant entraîner de lourdes pertes.

Santé

Bien meilleur tonus que dernièrement. Grâce au soutien du Soleil, vous pourrez récupérer un bon dynamisme et des défenses immunitaires solides. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état s’améliorer, et pourront trouver un traitement plus efficace.

Famille/foyer

Relations conflictuelles avec l’un de vos enfants. Sans être brutal, vous devrez rester ferme sur vos positions. Votre enfant n’attendra qu’un petit signe de faiblesse de votre part pour imposer son point de vue qui, de toute évidence, causerait d’immenses torts à son avenir. Comptez sur les influx amicaux de Mercure pour vous sortir de cette pénible situation.

Nombre chance

661

Clin d’oeil

Au lieu de fulminer quand les choses vous résistent, tentez de pratiquer le lâcher-prise. Cela donnerait aux situations bloquées le temps de se décanter.

BALANCE

Amour

Vous serez bien déterminé à réussir votre vie conjugale, et vous saurez vous en donner les moyens. Vos efforts pour établir une bonne complicité avec votre conjoint ou partenaire seront couronnés de succès. Célibataire, vos amours connaîtront une certaine animation. Cette journée sera favorable au flirt. Charmeur et facilement charmé, vous risquez de tomber carrément très amoureux sous l’influence d’Uranus, la planète du changement.

Argent

La double influence positive du Soleil et de Mars vous permettra de déployer une formidable énergie pour faire fructifier vos ressources matérielles, et vous serez sur tous les fronts. Les initiatives audacieuses seront favorisées.

Santé

Evitez les excès de viande, de graisses, et votre estomac vous remerciera. Au lieu de le fatiguer en lui imposant des nourritures lourdes et indigestes, au risque de provoquer des problèmes de digestion et des intoxications, offrez-lui une alimentation légère et éclectique.

Famille/foyer

Vous découvrirez que l’un de vos proches commence à vous apprécier à votre juste valeur, et cela vous fera beaucoup plaisir. Continuez à vous montrer gentil, attentionné, et vous serez très richement récompensé.

Nombre chance

479

Clin d’oeil

Faites le point de vos possibilités : il ne dépendra plus que de vous d’atteindre vos objectifs.

SCORPION

Amour

Pluton provoquera une transformation, positive somme toute, dans votre vie conjugale. Au programme sera une remise en question de votre vie de couple, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. En tout cas, vous ne risquez pas de sombrer dans un ronron assommant ! Célibataire, vous envisagerez votre avenir amoureux avec optimisme, et votre vision plus nette des choses vous permettra de mieux juger de ce qui est bon pour vous et de trouver ainsi la personne qui vous convient et qui vous complète.

Argent

Une grande prudence sera requise dans le placement des capitaux et des économies. Méfiez-vous d’offres trop alléchantes, qui peuvent cacher une escroquerie susceptible de vous mener au désastre. Rappelez-vous que la naïveté et la crédulité figurent bien parmi les traits essentiels de votre caractère, que vous en soyez conscient ou pas.

Santé

Seul Mercure aura une influence sur votre santé cette fois. Cette planète sera là surtout pour suggérer des solutions à vos menus problèmes. Ainsi, si vous faites partie de ceux qui ont des articulations fragiles, ce sera le moment de commencer à pratiquer le stretching en salle ou des étirements chez vous, en veillant, chaque fois, à boire beaucoup d’eau. Si vous êtes sujet à des migraines chroniques, un nouveau traitement, plus efficace que les précédents, pourrait vous être proposé.

Famille/foyer

Comptez sur l’appui de Jupiter pour ne pas vous laisser troubler par l’animosité de l’un de vos voisins. Restez serein face à ses provocations. Et surtout ne répondez pas à ses mesquineries par vos propres mesquineries !

Nombre chance

899

Clin d’oeil

Réfléchissez bien avant de vous engagez dans la voie qui vous tente en ce moment.

SAGITTAIRE

Amour

La Lune sera en position très confortable dans votre Ciel. Cet aspect est d’une force remarquable et pourra vraiment vous apporter le plus heureux des changements dans le domaine conjugal en vue d’une solide stabilisation de votre couple. Vous consacrerez l’essentiel de votre temps à l’amour et à l’être aimé. Feu vert pour les natifs célibataires du signe, bien soutenus par Vénus en bel aspect. Puisque vous êtes solitaire, cette planète favorable pourrait rapidement vous faire cadeau d’une belle rencontre.

Argent

Vous feriez bien de profiter des excellentes influences astrales qui vont soutenir le secteur de votre thème lié aux finances. Il y aura de quoi vous promettre le pactole ! Une augmentation des revenus pour certains, un contrat mirifique pour d’autres. Les plus riches d’entre vous effectueront un gros achat qui leur sera rapidement rentable, ou feront un investissement de poids. Fort du soutien d’Uranus, vous pourrez prendre tous les risques… sans grand risque !

Santé

Jupiter d’un côté, le Soleil, Mercure et Vénus de l’autre : ces planètes rivaliseront d’influence dans les secteurs santé de votre thème. Comme elles sont plutôt positives, vous ne manquerez ni d’énergie ni de vitalité. Attention cependant à ne pas trop tirer sur vos réserves, sous peine de vous essouffler.

Famille/foyer

Vous aurez probablement des sujets de mécontentement à propos de l’un de vos enfants. Ne vous montrez pas trop inquisiteur à son égard. Cherchez plutôt à capter sa confiance. S’il se livre à vous, vous n’aurez aucune peine à lui prodiguer les conseils utiles dont il a besoin.

Nombre chance

677

Clin d’oeil

Ne prenez pas des engagements que vous ne sauriez tenir et qui vous causeraient d’inutiles soucis.

CAPRICORNE

Amour

La vie de couple sera harmonieuse, avec la bénédiction des astres. Pensez à développer votre vie sociale ; cela vous permettra d’avoir du flair, d’obtenir des intuitions et d’entretenir des relations plus raffinées avec l’autre. Célibataire, une journée haute en couleur vous attend. La puissante protection que vous prodigueront le Soleil, Jupiter et Saturne influençant votre signe, devrait vous valoir de grandes joies amoureuses. Vous rencontrerez l’âme soeur dans l’immédiat.

Argent

Côté finances, la Lune va vous mettre des bâtons dans les roues. Attention, quelques natifs pourraient recevoir une tuile sur la tête aujourd’hui : retards d’impôts, vieille dette qui réapparaît, etc. Quoi qu’il arrive, vous feriez bien d’adopter des mesures de prévention et de mettre une petite somme de côté tant qu’il est encore temps.

Santé

Vous disposerez encore d’un bon équilibre physique de base. Mais avec cet aspect de Vénus, il n’est pas certain que vous respecterez toutes les règles d’hygiène nécessaires. Vénus pourra vous rendre gourmand et négligent concernant votre santé. Si vous voulez avoir ou garder la ligne, il serait temps de vous mettre au régime !

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, vous serez très attentif à leur éducation, quitte à remettre en question vos idées toutes faites dans ce domaine.

Nombre chance

371

Clin d’oeil

Des projets qui tombent à l’eau, des promesses non tenues… C’est rageant mais pas catastrophique. Mettez-vous en roue libre, vous repartirez d’un meilleur pied.

VERSEAU

Amour

Vous chercherez à régner en maître absolu sur le coeur de votre conjoint ou partenaire. Malheur à lui s’il fait mine de s’intéresser à quelqu’un d’autre que vous ! Il aura alors droit à de mémorables scènes de ménage. Cependant, pour le retenir et monopoliser son attention, vous déploierez tous vos atouts de séduction. Célibataire, vous jouerez les bourreaux des coeurs, et vous multiplierez les aventures. Pourtant, vous aurez de grandes chances de rencontrer la personne qui vous donnera envie de fonder un foyer.

Argent

Attention ! Vous aurez une nette tendance à vivre bien au-dessus de vos moyens. Ne pensez pas que vous arriverez à vous débrouiller toujours. Vous risquez fort cette fois de vous retrouver dans une impasse.

Santé

Les planètes faisant preuve aujourd’hui d’une bienveillante neutralité à votre égard, vous pourrez sans dommage vous laisser aller quelque peu à la gourmandise.

Famille/foyer

Votre vie familiale pourrait bien vous réserver quelques surprises très agréables. Tous les membres de votre famille vous prouveront leur affection.

Nombre chance

656

Clin d’oeil

Ne suivez pas trop de pistes à la fois. Qui trop embrasse mal étreint !

POISSONS

Amour

De grands emballements se manifesteront dans le domaine du coeur. Sous l’impulsion de Vénus, vous vous lancez fougueusement. Cependant, vos élans pourront être stoppés par des circonstances contraires si vous vous laissez aveugler par vos passions. Plus vous ferez preuve de discernement, plus votre puissance attractive s’affirmera et vous permettra de subjuguer la personne de vos rêves. Restez discret sur vos amours, ce sera la meilleure manière de couler des jours heureux.

Argent

Votre équilibre financier sera satisfaisant. Certes, ce ne sera pas le Pérou ; mais si vous évitez de vous lancer sur un coup de tête dans un achat ruineux, vous pourriez parvenir à faire quelques économies. Pris d’un accès de sagesse, certains d’entre vous pourraient carrément envisager pour l’avenir une gestion plus régulière de leur budget.

Santé

Vous aimez la bonne chère, ce qui est une excellente chose en soi. Mais il faudra penser à vous discipliner, car les astres se montreront à partir d’aujourd’hui plus sévères envers vous. L’important, ce ne sera pas de vous priver d’un plaisir bien légitime, mais que vous puissiez continuer à déguster des plats qui flattent votre palais sans pour autant agresser votre estomac ou nuire à votre ligne. Etudiez bien la question et prenez les mesures qui s’imposent.

Famille/foyer

Vous serez très mal inspiré par Uranus en mauvais aspects au cours de cette journée. Des perturbations sont donc à prévoir au sein de la famille. Essayez d’éviter les conflits en faisant preuve de plus de diplomatie et de tolérance qu’à l’accoutumée.

Nombre chance

673

Clin d’oeil

Imposez-vous des règles de conduite précises.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net