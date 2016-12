Explosion des investissements chinois à l’étranger en 2016, quand arriveront-ils en Haïti ?

La deuxième puissance économique mondiale, la Chine, continue de conquérir des marchés et renforcer sa position sur la scène économique mondiale, notamment à travers de grands investissements sur une base bilatérale, de grands investissements chinois qui malheureusement n’arrivent pas encore véritable à toucher le sol d’Haïti, contrairement à plusieurs pays de la Caraïbe.

En effet, sur les onze premiers mois de l’année 2016, les investissements chinois à l’étranger ont augmenté de 55% avec une accélération en fin d’année et une hausse de 76% en novembre 2016 par rapport à la même période de 2015. Tandis que les investissements directs étrangers captés par la Chine sont restés quasi-stables, selon les dernières données du ministère du commerce de la Chine.

En fait, les investissements directs non-financiers chinois à l’étranger de la Chine devraient atteindre 1,120 milliards de yuans, soit environ 160 milliards de dollars en 2016, alors que les investissements directs étrangers (IDE) captés par la Chine restent stables à environ $130 milliards, a annoncé hier lundi le ministre du Commerce, Gao Hucheng.

Selon les chiffres du ministère, les sociétés locales chinoises s’étant tournées vers l’extérieur dans le contexte actuel de ralentissement de la croissance chinoise et d’affaiblissement du yuan.

Il faut dire que cette année, la Chine a doublé ses investissements directs dans six grandes économies de l’Association des pays de l’Asie du Sud-est, notamment dans les domaines industriels, et a ainsi dépassé les indices des États-Unis.

Les arrivées de grands investissements chinois se font encore attendre en Haïti dans un contexte très délicat avec des relations déjà très harmonieuses et productives avec Taiwan qui lui même a de sérieux problèmes avec la Chine par rapport à son statut de pays.

De toute façon ce qui est sur c’est que si Taiwan offre des millions, la Chine peut offrir elle-même des milliards. Donc, il nous faut en Haïti des hommes et des femmes qui puissent défendre l’intérêt du pays au milieu de ce litige politique internationale pour attirer le plus d’investissements possible vers l’économie haïtienne, car il n’est pas normal que de 2011 à 2015 la somme des IDE reçus par Haïti pendant ces 5 ans ne représente même pas 40% de ce que la République Dominicaine a reçu pour la seule année 2015.

Dans tout pays sérieux ce sont les investissements nationaux et internationaux qui génèrent des emplois et non pas l’état lui-même, comme c’est le cas en Haïti. Il nous faut inverser cette tendance et définir des politiques publiques stratégiques permettant au secteur privé des affaires de participer plus activement au développement d’Haïti.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com