C’est un haïtien qui interprétera l’hymne de la Coupe du Monde 2018

Le chanteur haitiano-américain, Jason Derulo, a dévoilé sur son compte YouTube, « Colors » l’hymne de la Coupe du Monde 2018

Mardi 13 mars 2018 ((rezonodwes.com))– À trois mois du début du Mondial 2018, on connaît dorénavant l’hymne officiel pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Jason Derulo l’a dévoilé sur YouTube avec son titre « Colors ». la chanson a été dévoilée le 8 mars et a déjà enregistrée 1 421 421 vues sur Youtube.

Au Brésil, en 2014, Jennifer Lopez et Pitbull avaient interprété « We are One ». Quatre ans auparavant, c’était Shakira et Wyclef Jean avec leur morceau « Waka Waka » dont la mélodie est restée dans de nombreux esprits.

La cérémonie d’ouverture se déroulera le 14 juin prochain. D’ici là, vous pouvez déjà profiter de la musique qui risque de tourner en boucle cet été.

Jason Joel Desrouleaux dit Jason Derulo, né le 21 septembre 1989 de parents haitiens à Miami aux États-Unis, est un auteur-compositeur-interprète, danseur, chorégraphe, acteur et producteur exécutif américain.

Après avoir produit et écrit des chansons pour divers artistes du label Cash Money Records, Jason a signé avec…………………………………lire la suite sur rezonodwes.com