Haïti-Éducation-Coopération : Le Brésil entend offrir trois centres de formation professionnelle à Haïti

Source AL/HPN

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Haïti et le Brésil, un projet de construction de trois centres de formation technique et professionnelle dans les départements de l’Artibonite, du Sud et du Nord-Est est en vue. A cette fin, une rencontre s’est tenue, le lundi 12 mars, entre le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet et l’ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando Vidal.