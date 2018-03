Haïti – Politique : 8e jour de grève, les douaniers mettent en place de cellules d’urgences

Source S/ HaïtiLibre

Dimanche le Comité exécutif de l’Association des douaniers haïtiens (ADH) ignorant le mémorandum du Ministre de l’Économie appelant le retour au travail ce lundi 12 mars, a annoncé dans une note le maintien de la grève pour la 8ème journée consécutive http://www.icihaiti.com/article-23734-icihaiti-greve-200-millions-de-manque-a-gagner-par-jour-pour-l-etat.html pour protester contre le non-respect des engagements du gouvernement Moïse-Lafontant, inscrit dans le protocole d’accord signé en octobre 2017 http://www.haitilibre.com/article-22349-haiti-politique-les-douaniers-acceptent-une-treve.html relatif notamment à une augmentation de salaire et au statut particulier des douaniers.

Rappelons que dans son mémorandum adressé à l’Administration Général des Douanes (AGD) le 8 mars dernier, Jude Alix Patrick Salomon le Ministre de l’Économie et des Finances « demande de prendre les dispositions nécessaires en vue de s’assurer que tous les agents douanier soient à leur poste à le lundi 12 mars 2018 à 8h00 a.m. » ajoutant plus loin « Dans le souci de pallier aux effets néfastes de cet arrêt de travail, l’AGD prendra les mesures appropriées afin que tous les services douaniers soient disponibles les samedi 10 et dimanche 11 mars. En ce sens, l’AGD devra traiter, en priorité, les dossiers relatif aux importations de matières premières, de marchandises périssables, ainsi que celles destinées à l’exportation […] »

Par ailleurs l’ADH regrette………………….…..lire la suite sur haitilibre.com