Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Diaspora : Un jeune haïtien brille à Mexico :

Lors du 29e Congres National de Génie Civil 2018 de Mexico, l’ingénieur Rojacques Mompremier jeune compatriote originaire du Cap-Haïtien, vivant a Mexico a remporté le Prix National « Miguel A. Urquijo » pour sa thèse intitulée « Impact of incomplete mixing in the prediction of chlorine residuals in municipal water distribution systems ». Son Directeur de thèse est le Dr. Óscar A. Fuentes Mariles. En savoir plus : Rojacques a fait ses études secondaires classiques au Collège Notre Dame du Cap-Haïtien (CNDPS) et ses études universitaires à l’iniversity of South Florida, Laval du Canada, Instituto Politecnico Nacional (IPN) et la Universidad Autonoma de Mexico (UNAM).

Les Policiers interdit de parler… :

Le Commissaire Frantz Lerebours, Porte-parole de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a rappelé aux Policiers tous grades confondus, qui leurs est interdit d’accorder des entrevues aux journalistes sans l’autorisation du Directeur Général.

Tourisme : Pistes d’investissements à Berlin ? :

La Ministre du Tourisme, Madame Colombe Émilie Jessy Menos, s’est entretenue à Berlin (Allemagne) à la foire mondiale ITB http://www.icihaiti.com/article-23784-icihaiti-tourisme-le-stand-d-haiti-au-salon-itb-attire-beaucoup-de-monde.html avec Alex Zozaya le CEO du grand groupe hôtelier « Appel Leasure Groupe » sur des pistes d’investissements dans le pays. Notez que ce Groupe est déjà venu en Haïti en 2014, sous la Ministre………………….…….lire la suite sur haitilibre.com