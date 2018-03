Haïti – Tourisme: Le stand d’Haïti au Salon ITB, attire beaucoup de monde

Source IH/ S/ iciHaïti

Une présence remarquée pour la délégation haïtienne qui participe à la foire mondiale ITB Berlin en Allemagne (7 au 11 mars 2018), le public est nombreux chaque jour à découvrir les beautés des paysages, le patrimoine historique et culturel et les divers produits du terroir exposés au pavillon réservé au Caraïbes où siège le stand d’Haïti. Des tours opérateurs et agences de voyages ont échangé avec la délégation haïtienne en vue de promouvoir Haïti dans leur programme. Des professionnels de l’industrie du voyage de l’Afrique et d’Europe ont entamé des pourparlers avec Colombe Émilie Jessy Menos, Ministre du Tourisme, en vue d’explorer et définir certaines modalités de Coopération dans le domaine du tourisme avec le pays.

Outre les représentations dans des ateliers dont, celui sur le tourisme…………………………lire la suite sur haitilibre.com