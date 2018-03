Haïti : L’heure nationale avancera de 60 minutes à 2h A.M dimanche

Source AL/HPN

Selon une note datée du 9 mars 2017 et portant la signature de M. Yves Germain Joseph acheminée à Haiti Press Network en date du mercredi 7 mars 2018, le Secrétariat général de la Présidence a rappelé aux agents des secteurs publics et privés les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté présidentiel du 7 mars 2012 sur l’heure nationale.