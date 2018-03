Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Importante saisie d’armes et de munitions :

Mercredi à Port-de-Paix, 3 individus dont un citoyen américain ont été arrêté alors qu’ils tentaient de faire entrer illégalement en Haïti une importante quantité d’armes et de munitions qui ont été saisie ainsi que deux véhicules de transport.

Message de Jovenel Moïse :

« En ce jeudi 8 mars, journée internationale des femmes, j’invite mes compatriotes à se joindre à moi pour commencer à poser les bases d’une nation plus juste et plus équitable envers les femmes. Elles représentent le « poto-mitan » de notre société et méritent d’avoir un niveau de vie adéquat, une vie exempte de violence et de privation. Ensemble ont peut changer la vie des femmes » a déclaré le Président Jovenel Moïse.

Calendrier de manifs de Jean-Charles Moïse :

Jean Charles Moïse, le Secrétaire général de la plateforme de l’opposition radicale « Piti Dessalin » a annoncé la reprise de la mobilisation antigouvernementale avec 3 journées de manifestation le 14 mars aux Cayes, le 15 à Port-au-Prince et le 16 mars au Cap-Haïtien.

Vers des Infirmières et médecins-policiers :

Cette semaine une importante réunion s’est tenue entre Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et les membres de l’État major, le Directeur du personnel et plusieurs autres cadres non policiers. L’objectif de cette réunion a portée sur la mise en place de la Direction médicale, l’hôpital de la PNH et les épreuves devant aboutir……………………………..lire la suite sur haitilibre.com