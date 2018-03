Les titres de l’actualité du jeudi 8 mars 2018 sur RADIO VISION 2000

Célébration, ce Jeudi, de la journée internationale des droits des femmes. Plusieurs activités ont été organisées pour l’occasion à Port-au-Prince dont des conférences-débats et une marche pacifique visant à dénoncer les différentes formes de discrimination dont sont victimes les femmes et exiger le respect de leurs droits.

Installation, ce Jeudi, d’Amoce Auguste et de Jean Eliakim Cangé respectivement comme Directeur Général de l’Office de la protection du citoyen et coordonnateur des présences territoriales. La cérémonie a été présidée par le protecteur du citoyen, Me Renand Hédouville.

Le Ministère de l’Economie et des Finances a fait part de son étonnement par rapport au mouvement de grève des douaniers qui a causé de graves préjudices à l’Economie Nationale. Soulignant avoir respecté les accords des 20 et 21 Octobre 2017, le MEF appelle les grévistes à regagner leur poste.

Le président de l’association des douaniers d’Haiti, Michelson Nelson parle de dilatoire rappelant que les grévistes réclament la publication, au plus vite, dans le journal Le Moniteur, du statut particulier des douaniers.

Ce Jeudi 8 Mars ramène également la journée internationale des reins. Plusieurs insuffisants rénaux ont bénéficié des séances de dialyse gratuites dans les différents centres de dialyse de l’OFATMA, a fait savoir le Docteur Jacques Maurice Jeudi, Directeur Exécutif de l’Unité de dialyse de l’OFATMA.

Le Docteur Jeudi, spécialiste en transplantation d’organe, informe également que des tests de dépistage précoce des maladies des reins seront organisés gratuitement à partir de la semaine prochaine, ce jusqu’au 17 Mai dans les différents hôpitaux de l’OFATMA et des hôpitaux publics du pays.

La commission Education de la chambre des Députés a eu une séance de travail, ce Jeudi, avec le Ministre de l’Education Nationale, Pierre Josué Agénor Cadet, autour des problèmes qui rongent le système éducatif haïtien particulièrement la grève des enseignants.

L’ancienne Mairesse de Petit-Goâve, Sandra Jules, concubine de l’ancien président de la chambre des Députés, Jacques Stevenson Timoléon, aurait tenté d’étouffer l’affaire de viol d’une jeune fille, impliquant Ephésien Joseph. Elle aurait organisé, une rencontre, mardi soir, avec les parents de la présumée victime au cours de laquelle Mme Jules aurait forcé le père de la jeune fille à signer un document de désistement.

La mère de l’adolescente, Maryse Desroches qui a confirmé la nouvelle informe n’avoir pas paraphé le document. Elle rapporte que, hier matin, la mère de Sandra Jules, Irma Jules, a essayé de soudoyer la famille avec un montant de 50 mille gourdes.