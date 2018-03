Haïti – FLASH : Le Chili déporte 239 haïtiens !

Source SL/ HaïtiLibre

Entre le 2 et le 5 mars 2018, la police d’investigation (PDI) du Chili a refusé l’entrée sur le territoire chilien à 239 citoyens haïtiens pour fausses déclarations et faux documents.

Le PDI a interdit l’entrée de 169 Haïtiens à l’aéroport de Santiago qui avaient fourni de fausses informations concernant leur séjour et leurs réservations d’hôtel. 90 avaient voyagé sur la compagnie aérienne ONE ; 62 sur Latin American Wings (LAW) et 17 sur Copa Airlines. Mardi ils ont été déporté vers Haïti.

Le weekend écoulé un autre groupe de 70 haïtiens en provenance de Port-au-Prince a également été refusé et renvoyé en Haïti pour les mêmes raisons, selon la police.

Le PDI a expliqué que « ces personnes avaient tous des réservations dans le même hôtel », ce qui les a forcées à vérifier les informations sur l’hébergement des étrangers qui n’a pas été confirmé. la PDI a déclaré que l’expulsion dans ce cas répond à « une procédure normale quand une personne ne répond pas aux exigences pour entrer dans le pays conformément à la loi sur l’immigration. »

Selon les données officielles, il y aurait un peu plus de 500,000 immigrants au Chili, Péruviens, Boliviens, Colombiens, Argentins et les Équatoriens et ces dernières années les Dominicains, les Haïtiens et les Vénézuéliens. Selon les chiffres disponibles plus de 150,000 haïtien sont arrivés au Chili depuis 2016 comme « touristes », dont 80% seraient restés illégalement sur le territoire chilien après les 90 jours autorisés.

