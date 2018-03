Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 7 au mardi 13 mars 2018

P-au-P, 07 mars 2018 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 7 au mardi 13 mars 2018

Mercredi 7 mars 2018, Théâtre

7:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Présentation de la pièce de théâtre « Duo pour Dom Juan », avec la compagnie Ornithorynque – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Jeudi 8 mars 2018, Cinéma

2:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film « Où sont les hommes » du réalisateur Forrest Whitaker – Comédie dramatique, sortie en 1995, ce film est une adaptation du roman du même nom, sorti en ,par Terry Mc Millan, et mettant en vedette Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine et Lela Rochon – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 8 mars 2018, Cinéma

2 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film « Waiting to Exhale », dans le cadre de Harold Coulander american corner (Hcac) – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 8 mars 2018, Littérature

3:00 pm – 6:00 pm, Iguana Café : Livres en fête, avec la présentation du livre de Jacques Roumain « Gouverneurs de la Rosée », avec les élèves du Lycée des jeunes filles – 25, Juvénat, Canapé Vert

Jeudi 8 mars 2018, Exposition

6:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Exposition Fanm Vanyan de Nadia Todres, composée de portrait de femmes haïtiennes, une initiative de l’Union européenne (Ue) à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 9 mars 2018, Littérature

2:30 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Club de lecture sur le thème : « Autour de la journée mondiale des femmes » – A l’occasion, est présenté au public le roman de Lyonel Trouillot Agase Lesperans – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Vendredi 9 mars 2018, Poésie

6:00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Performance poétique de l’artiste sonore et visuelle Heike Fidler, proposée par le laboratorio Arts contemporains – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Vendredi 9 mars 2018, Cinéma

7:00 pm, Karibe Hotel : Grande première du film « Married Man » de Robenson Lauvince, avec la participation de plusieurs artistes haïtiens – Juvénat, Canapé Vert

Du vendredi 9 au dimanche 18 mars 2018, 9e édition du festival littéraire et artistique

À Port-au-Prince et dans les villes de provinces : 9e édition du festival…………………….lire la suite sur alterpresse.org