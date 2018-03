Ligue des nations de la Concacaf : C’est parti Le Nicaragua de nouveau sur la route d’Haïti pour la Gold Cup 2019

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Saint-Martin, Ste-Lucie, Nicaragua, Cuba. Haïti connait désormais ses 4 adversaires pour la première édition de la Ligue des nations Concacaf à partir de septembre 2018. Le tirage au sort effectué ce mercredi au siège de la Concacaf place Haïti sur la voie qui devrait déboucher sur la phase finale de la Gold Cup 2019 que disputeront 16 nations.

La Concacaf s’est finalement rapprochée du modèle européen où un système de qualification permet aux 51 nations d’accéder à leur billet tout en apportant une belle innovation. S’il y a des ajustements encore à faire pour intégrer les 6 mastodontes de la zone et les porter eux aussi à venir chercher leur billet de la Gold Cup sur le terrain, il reste que la nouvelle version proposée par la CONCACAF pour cette édition de classification pour la Concacaf Nations League répond plus aux normes que le chaotique parcours du passé.

Les 41 nations de la Concacaf se disputeront une compétition spéciale appelée désormais la Concacaf Nations League. Cette compétition servira à classifier les nations de la zone par catégorie tout en servant aussi des éliminatoires pour la phase finale de la Gold Cup 2019 des 35 nations réparties de la catégorie B à la catégorie C. Aussi, 34 nations réparties en 8 groupes vont disputer une compétition spéciale de ligue des nations de la Concacaf, qui tiendra lieu à la fois d’éliminatoires pour la 15e édition de la Gold Cup en 2019 et de mode de répartition des nations dans les différentes catégories de la vraie Concacaf Nations League qui se tiendra entre septembre 2019 et mars 2020 et qui servira aussi de qualification pour la Gold Cup de 2021.

Dans la catégorie A sont groupées les 6 premières nations de la Concacaf : le Mexique, les États-Unis, le Canada, le Panama, le Costa Rica et la Jamaïque. Ses 6 nations seront réparties en deux groupes de trois pour disputer la 1re édition de la Concacaf Nations League. Cependant, l’issue pour ces 6 nations n’aura aucune incidence sur leur participation à la 15e édition de la Gold Cup en 2019 puisqu’elles sont qualifiées d’office, mais pourraient avoir des incidences sur leur classification lors de la première édition de la Concacaf Nations League en 2019.

Par contre, les représentants des catégories B où est classée Haïti (8e de la Concacaf), C, où figurent les 35 autres pays de la Concacaf sont réparties en 8 groupes qui vont disputer les éliminatoires de la Gold Cup à travers cette édition classificative pour la Concacaf Nations League. Pour cette première classification, les nations de la Concacaf vont se rencontrer dans……………………….lire la suite sur haitilibre.com