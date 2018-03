Haïti – Culture : Quinzaine de la Francophonie 2018 (Programme)

Source IH/ iciHaïti

Célébrée comme chaque année en mars, la nouvelle édition de la Quinzaine de la francophonie en Haïti sera une fois de plus l’occasion de promouvoir la pluralité de l’espace francophone et l’importance de ses valeurs communes : respect de l’État de Droit et des droits de l’homme, promotion de l’égalité des genres, solidarité et diversité culturelles et linguistiques.

Partenaire de ce rendez-vous majeur de l’agenda culturel haïtien, la mobilisation de l’Ambassade de France en Haïti et de son réseau, s’inscrit dans l’engagement ………………..……..lire la suite sur haitilibre.com