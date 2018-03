La quatrième journée en milieu de semaine

Comme c’est le cas dans d’autres championnats, la quatrième journée du Championnat haïtien de première division va jouer en milieu de semaine. Les matchs sont programmés pour les mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018. Pour débuter cette journée, la formation du Real Hope Academy reçoit le Don Bosco au parc Saint-Victor, le duel des invaincus mettra aux prises l’AS Mirebalais et le Tempête FC en jeudi.

En ouverture de la quatrième journée du Championnat haïtien de première division organisé par la Cochafop, le Real Hope Academy, 2 points au classement, attendra de pied ferme, au parc Saint-Victor, le Don Bosco de Pétion-Ville, 1 point, sous la direction de James Durosier. Le match est fixé pour le mercredi 7 mars à 3 h.

Les sept autres matchs de cette journée se disputeront le jeudi 8 mars, Journée internationale des femmes qu’on célèbre depuis 1977. À partir de 15 h, au parc Gérard Christophe de Léogâne, le Cavaly croisera le fer à l’AS Sud-Est. Alain Georges aura la lourde responsabilité de mener la rencontre. Cette rencontre sera l’occasion pour les deux formations de grappiller quelques points supplémentaires dans le classement. Valencia totalise six points, tandis que son adversaire ne compte que trois points en neuvième position.

Le match au sommet

Grâce à son match en moins et ses six points au classement, l’AS Mirebalais est la seule équipe à pouvoir faire le plein. Au parc Bayas à 15 h, les joueurs de Jean Claude Josaphat passeront un test sérieux face au Tempête FC, leader du classement avec sept points.

Duel des promus entre Arcahaie FC et Cosmopolites SC

Le début de la saison 2018 sourire aux promus. Valencia, Cosmopolites et Arcahaie FC sont dans le top 7 du classement. Le jeudi 8 mars au parc National du Drapeau, Arcahaie FC se mesurera à la formation de Cosmopolites SC. Ce sera le premier duel entre deux équipes qui, la saison dernière, se sont affrontées en deuxième division. Dans le classement, les deux clubs sont aussi proches avec 6 points pour Cosmopolites contre cinq pour l’équipe receveuse.

Le Fica en quête de victoire

Si le Fica reste l’équipe la plus titrée du Championnat avec sept trophées, cela n’empêche que les Capois connaissent un début de saison pour le moins compliqué. Les Vert et jaune qui ne comptent que deux points dans le classement visiteront le Baltimore de Saint-Marc au parc Levelt. Baltimore SC est l’un des leaders du classement avec sept points sur neuf. La rencontre se déroulera sous la commande de Nesly Dorceus. Il sera assisté de Judith Ambroise, Falone Dieurisma et Guilène Dort.

Le match des Racing au stade Sylvio Cator

Au stade Sylvio Cator à 17 h, Le Racing CH qui tarde à retrouver