Les titres de l’actualité du mardi 6 mars 2017 sur RADIO VISION 2000

De nouvelles réactions concernant la décision de l’Exécutif de dédollariser l’Economie……. Celle de l’Economiste Fritz Jean qui dit y voir un moyen visant à détourner l’attention sur certains dossiers brulants dont l’affaire Petro caribe, le déficit budgétaire et la mauvaise gestion des fonds de l’ONA. Selon lui, le gouvernement n’a pas la capacité de faire respecter cette mesure.

Concernant le déficit budgétaire pour les 5 premiers mois de l’exercice fiscal en cours, l’ex-gouverneur de la BRH estime qu’il s’élèverait à 14 milliards de gourdes contrairement aux 9 milliards avancées par l’actuel patron de la banque centrale.

A l’initiative du secteur démocratique et populaire, un sit-in a été organisé, ce mardi, devant les locaux de la Cour Supérieure des Comptes pour lui demander de se déclarer incompétente dans le dossier petro caribe. Une requête a été déposée, en ce sens, auprès de la CSC/CA.

A petit Goâve, une adolescente de 17 ans accuse Ephésien Joseph de l’avoir séquestré et violé, le lundi 26 Février dernier, dans la résidence privée de l’ancien député, Jacques Stevenson Timoléon. La présumée victime informe avoir déposé, une plainte au tribunal de Paix de la commune, vendredi dernier, contre son agresseur.

Ephésien Joseph rejette d’un revers de main ses accusations et pointe du doigt ses adversaires politiques.

Ephésien Joseph est le présentateur de l’Emission « wi se wi, non se non sur Radio TIM FM », propriété du DG du ministère de la planification et ancien président de la chambre des Députés, Stevenson Jacques Timoléon.

« Metye pa gen sèks ! Nan zafè travay fanm ak gason egalego » : C’est autour de ce thème qu’a eu lieu, ce mardi, un atelier d’échanges, à l’Hôtel Kinam en prélude à la journée internationale de la femme le 8 Mars prochain. Une initiative du Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes.

La police nationale d’Haiti a également organisé, une journée de réflexion, à l’académie, à Frères, autour de la problématique des violences basées sur le genre.