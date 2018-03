L’Ed’H annonce une hausse de ses recettes et un renforcement de ses capacités de production

L’Electricité d’Haïti (EDH) annonce avoir renforcé sa capacité de production pour mieux servir la population et informe que ses recettes, de 250 millions de gourdes par mois, ont atteint plus de 319 millions de gourdes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince

Port-au-Prince, lundi 5 mars 2018 ((rezonodwes.com))– Le Ministère de la Communication a reçu, dans le cadre de son programme hebdomadaire «Les Lundis de la Presse», ce lundi 5 mars 2018, le Directeur Général de l’EDH, l’Ingénieur Hervé Pierre-Louis, accompagné de Jose Davilmar, Directeur de Communication, qui a présenté les avancées du projet de réhabilitation de la ligne de transmission 115 KV Péligre – Nouveau Delmas.

Ce projet de réhabilitation a pour objectif global d’améliorer la performance de la ligne de transmission de Péligre et de fournir une électricité fiable et sûre. Il comprend d’une part la réhabilitation en aérien d’environ 46 km de ligne de la Centrale de Péligre au pylône no 152, et d’autre part la construction d’une ligne de transmission souterraine à partir du pylône 152 jusqu’à la sous-station Nouveau Delmas à Port-au-Prince sur une distance totale d’environ 10 km. Des travaux de haute et basse tension dans les postes aux extrémités et des travaux de réparation des fondations et de la base des pylônes font également partie de l’étendue de la réhabilitation.

Les travaux de rénovation de la Centrale de Péligre étant effectifs, 54 Mégawatts seront disponibles, d'ici le mois de mai, contre les 15 Mégawatts que cette centrale fournissait auparavant. Présentement, les travaux de conduction des lignes souterraines sont en cours au niveau de Lillavois – Delmas 33 et à Carrefour Fleuriot.