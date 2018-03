Haïti – Actualité : Zapping…

Un véhicule de l’Ambassade américaine attaqué :

La Police Nationale d’Haïti (PNH) a arrêté trois individus qui ont attaqué tôt dimanche un véhicule de l’Ambassade américaine à Port-au-Prince et plusieurs autres véhicules dans le quartier Collette de Peguyville, après avoir demandé aux chauffeurs de payer pour poursuivre leur route sain et sauf, sous la menace de bâtons et de machettes.

Tourisme : 27 agences dominicaines en prospection en Haïti :

Dans le cadre du tourisme multi destinations, le département du Nord accueille 27 agences de Voyages dominicaine pour une visite de découverte de la destination du 3 au 6 mars 2018. La Politour est présente pour assurer la sécurité des représentants dominicains durant leur séjour.

Petit-Goâve : 3 substituts du Commissaire du Gouvernement transférés :

Le Ministère de la Justice a procédé au transfert de trois substituts du Commissaire du Gouvernement au sein du Parquet de Petit-Goâve : le substitut du Commissaire Me Carl Aubourg Jovany est transféré à Miragoâne ; le substitut du Commissaire Me Fritz Paterson Dorval fournira ses services au Parquet de la juridiction d’Anse-à-Veau et Me Dormevil Pierre Wilner rejoindra le Parquet de Jacmel.

Messages de sympathie à Gérald Mathurin :

Mairie de Jacmel:

«La Mairie de Jacmel salue le départ prématuré de cet homme rare, singulier, patriote et nationaliste avéré. Condoléances à toute sa famille, ses amis, à l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL) à la Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE) et à toutes les forces sociales de développement voyant partir pour l’au-delà un modèle à imiter, un patrimoine à sauvegarder pour les générations futures. Le moment est vraiment très difficile pour la famille, les amis et le pays éprouvé par ce tragique deuil, mais Gérald Mathurin n’est pas mort, ses idées survivront à jamais. »

Sénateur Joseph Lambert :

« Gérald Mathurin n’est plus. Triste nouvelle ! Une vraie perte pour Jacmel, pour le Sud-Est, pour le monde du savoir. Je suis profondément touché par ce deuil. Je partage la tristesse des parents du défunt et des amis(es) de CROSE, » Sénateur Joseph Lambert, Président du Sénat

Sénateur Youri Latortue :

