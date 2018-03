Une vingtaine d’agents touristiques dominicains en prospection en Haïti

Des professionnels du tourisme dominicains et haïtiens se rencontrent autour de la destination “Historic Haïti”

Cap-Haïtien, lundi 5 mars 2018 ((rezonodwes.com))– Plus d`une vingtaine de représentants d`agences de voyage de la République Dominicaine se trouvent depuis le samedi 3 mars dans le Nord d`Haiti afin de découvrir la destination Nord d’Haïti.

Ce “Fam Trip” ou “Eductour”, organisé sous les auspices de l ’Organisation de Gestion de la Destination Nord d’Haïti (OGDNH) et de la Chambre Domini-cano-Haïtienne (CCDH), a permis à ces représentants d`agences et de tours opérateurs d`explorer la Citadelle, le Palais Sans Souci, les plages de Labadie… et de visiter le Cap Haïtien afin de valoriser l’offre touristique.

Selon ces visiteurs, les demandes des touristes pour découvrir les sites touristes d`Haiti se font de plus en plus pressantes et ce voyage leur permettra de prendre connaissance des offres d’hébergement, de restauration, de services, de répertorier les grands sites touristiques jalonnant le parcours. afin de mieux programmer des séjours en Haiti.

Ces professionnels du tourisme, durant………………..…….lire la suite sur rezonodwes.com





Photo Aurora Rosario Diaz et Ogdnh