Les titres de l’actualité du lundi 5 mars 2018 sur RADIO VISION 2000

Les activités étaient paralysées, ce lundi, à la douane de Port-au-Prince. La conséquence de la grève entamée le même jour par l’association des douaniers d’Haiti qui réclame le respect des engagements pris par le gouvernement notamment celui d’accorder un statut particulier à tous les douaniers.

Vers la fin du conflit opposant le Ministre de la planification à la Fédération Nationale des Maires d’Haiti……. Il a été convenu de financer tous les projets soumis par les Maires au cours du précédent exercice fiscal, lors d’une rencontre, ce lundi, entre les commissions Planification et Intérieur du Sénat, les ministres de la planification et de l’Intérieur et les responsables de la FENAMH.

La centrale nationale des ouvriers haïtiens réclame la publication du 5e rapport du Conseil supérieur des salaires sur le dossier du salaire minimum. Le coordonnateur de la CNOHA, Dominique Saint Eloi réclame un salaire minimum de 800 gourdes.

Nous sommes maintenant à 15 mois du projet d’électrification d’Haiti 24/24 promis par le président Jovenel Moise. Ce projet est à une phase très avancée, à en croire le Directeur Général de l’EDH, Hervé Pierre Louis.

Le policier Maxo Joachim affecté au service national d’incendie lance un cri d’alarme face à la situation catastrophique dans laquelle se trouve l’institution. Il évoque notamment l’état d’insalubrité et un manque criant de matériels, soulignant qu’actuellement tous les véhicules du service sont en panne.

Maxo Joachim dénonce, par ailleurs, un complot visant à l’assassiner. Il pointe du doigt son « frère d’armes » André Pierre, accusé de corruption.

Une situation de tension a régné ce lundi, à Port-de-paix et aux Gonaïves… Des élèves des écoles publiques étaient, à nouveau, dans les rues pour continuer d’exiger la présence des enseignants dans les salles de classe.

Ce lundi 5 Mars 2018 ramène le 5e anniversaire du décès de l’ex-président Vénézuélien, Hugo Chavez. Une messe d’action de grâce a été célébrée, pour l’occasion, à la paroisse Notre Dame de Fleuriot.

L’ambassadeur Vénézuélien en Haiti, Luis Ernesto Diaz Curbero et la Mairesse de Tabarre, Nice Simon, ont, par la suite, déposé une gerbe de fleur au pied de la statue de Chavez sur la place qui porte son nom, située à proximité de l’Aéroport Internationale Toussaint Louverture. Hugo Chavez est mort en 2013 des suites d’un cancer.