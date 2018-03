Haïti – Économie : Transactions en Gourdes, le Forum Économique écrit au Ministre du Commerce

Suite à l’Arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le territoire en Gourdes, les opérateurs du Forum Économique du Secteur Privée ont envoyé une lettre datée du 2 mars 2018, au Ministre du Commerce et de l’lndustrie Pierre Marie Du Meny, afin de préciser certains points et modalités préalables en vue d’éviter des problèmes lors de l’application de cette décision. Lettre que nous vous invitons à partager.

Lettre du Forum Economique du Secteur Privée :

Monsieur le Ministre,

C’est avec étonnement que les opérateurs privés et le public en général ont pris connaissance de l’arrêté portant obligation de libeller les transactions commerciales sur le territoire dans la monnaie nationale, qui est la Gourde, adopté en Conseil des ministres le 28 février 2018 et publié dans le journal officiel Le Moniteur No 38 du jeudi 1er mars 2018 http://www.haitilibre.com/article-23701-haiti-politique-obligation-d-effectuer-toutes-les-transactions-commerciales-en-gourdes.html

Les Associations soussignées, membres du Forum économique du secteur privé, ont pris note des éclaircissements apportés par les autorités nationales lors de la conférence de presse du vendredi 2 mars 2018, au cours de laquelle ils ont annoncé que cet arrêté fera l’objet de circulaires d’application venant spécifier les modalités de sa mise en œuvre http://www.haitilibre.com/article-23715-haiti-actualite-zapping.html .

Concernées par une telle décision, les Associations soussignées sollicitent des instances responsables qu’un communiqué officiel confirme cette décision et vienne préciser que cet arrêté n’entrera pas en application sans la publication de ces circulaires. Elles sollicitent que leurs contenus tiennent compte des spécificités propres à chaque secteur et branche d’activité.

Dans le cadre de l’élaboration de ces circulaires, les associations signataires sollicitent l’organisation de consultations avec les associations concernées du secteur privé, notamment l’Association professionnelle des banques (APB), Ia Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH), l’Association des Industries d’Haïti (ADIH), l’Association Touristique d’Haïti (ATH), I’Association des Assureurs d’Haïti, l’Association………………..…….lire la suite sur haitilibre.com