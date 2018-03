Haïti – Économie : La Banque de développement des Caraïbes va ouvrir un bureau en Haïti

Source IH/ iciHaïti

La Banque de Développement des Caraïbes (CDB) basée à la Barbade établira son premier bureau de pays en d’Haïti plus tard cette année. Le Ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue et la Vice-présidente (Opérations) de la Banque, Monica La Bennett, ont signé l’Accord en marge de la 29e Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CARICOM.

Mme La Bennett a déclaré que la signature de l’accord de pays renforce le solide partenariat entre la CDB et la République d’Haïti « L’année dernière, la CDB, en collaboration avec le gouvernement d’Haïti, a élaboré un plan stratégique national pour la période 2017-2021, avec une enveloppe indicative de 100 millions de dollars pour aider Haïti à répondre à ses priorités de développement http://www.haitilibre.com/article-22994-haiti-economie-la-cdb-propose-un-programme-de-100-millions-de-dollars-pour-haiti.html . La stratégie se concentre sur trois thèmes principaux : l’agriculture et le développement communautaire, le développement de l’énergie durable et l’éducation et la formation. C’est cet engagement croissant entre la BDC et le gouvernement d’Haïti qui nous a amenés à conclure qu’il y a un besoin pour un bureau de pays. Nous espérons que cela mènera au développement de relations plus étroites avec le gouvernement et la population de ce pays, permettant à la BDC d’être un partenaire de développement plus proactif et plus réactif. »

Haïti est devenu membre de la BDC en 2007. Depuis son adhésion à la Banque, le pays s’est vu attribuer……………………………lire la suite sur haitililbre.com