Haïti – Actualité : Zapping…

Opérations en Gourdes, précisions importantes :

Vendredi, suite à la publication de l’Arrêté Présidentiel qui stipule que désormais, toutes transactions commerciales locales doivent être réglées en Gourde à partir du 1er mars 2018 http://www.haitilibre.com/article-23701-haiti-politique-obligation-d-effectuer-toutes-les-transactions-commerciales-en-gourdes.html , le Premier ministre Lafontant a eu une réunion avec les ministres Jude Alix Patrick Salomon (Économie), Pierre Marie Du Meny (Commerce) et Jean Baden Dubois, le Gouverneur de la banque centrale (BRH). Il a été précisé que les comptes bancaires en dollars ne vont pas disparaître et ne sont pas concernés par l’arrêté ni les dépôts à terme. Par ailleurs le Gouverneur Dubois a précisé que les maisons de transfert devaient remettre l’argent à leur client dans la monnaie du transfert. Concernant le marché des changes il a indiqué « Sur le marché des change on va mettre de l’ordre. Tout le monde ne peut pas faire du change. »

Grèves des douaniers annoncée :

Les douaniers entreront en grève à partir du lundi 5 mars. Une décision prise en vue de dénoncer notamment le non-respect par le gouvernement du protocole d’accord paraphé en octobre 2017 http://www.haitilibre.com/article-22349-haiti-politique-les-douaniers-acceptent-une-treve.html relatif à une augmentation de salaire et un statut particulier en faveur des douaniers.

Diaspora : Horaire du Consulat Mobile :

Le Consulat de la République d’Haïti à Orlando informe la Communauté haïtienne du Centre de la Floride que le prochain « Consulat Mobile » aura lieu le mercredi 7 mars 2018 de 9:30 a.m. à 2:30 p.m. à l’Église Evangélique de Jacksonville située au 507 Cassat Ave. Jacksonville, Fl 32254. Pour toutes informations, veuillez contactez le Poste consulaire au (407) 897-1262.

Élèves fauteurs de trouble, la PNH va sévir :

La Police Nationale d’Haïti a reçu les instructions de ne pas tolérer les actions de fauteurs de trouble dérivées des mouvements de protestation des élèves d’écoles publiques réclamant la présence de professeurs dans les salles de classe http://www.haitilibre.com/article-23697-haiti-flash-violence-et-vandalisme-a-petit-goave-nombreux-dommages.html , a informé le Premier ministre Jack Guy Lafontant devant la commission « Education » du sénat. Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-23699-haiti-education-le-ministere-alarme-par-les-manifestations-d-eleves.html

PetroCaribe : Susan D. Page rappelé pour consultation :

Suite a la déclaration polémique sur l’affaire PetroCaribe http://www.haitilibre.com/article-23681-haiti-politique-vive-reaction-de-la-chancellerie-contre-la-minujusth.html de Susan D. Page la représentante spéciale…………………………....lire la suite sur haitilibre.com