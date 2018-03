Haïti-Économie: toutes les transactions commerciales locales doivent se faire en gourdes

Suite à un Arrêté Présidentiel pris en Conseil des Ministres en date du 28 février 2018, toutes les transactions commerciales locales doivent être désormais réglées en gourdes, à partir du 1er mars 2018.

La gourde est la seule monnaie qui a cours dans le pays. Toutes les transactions commerciales sur le territoire national sont exigibles dans la monnaie nationale, a -t-écrit.

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois de la République, a-t-on averti.

Voici les articles de l’arrêté:

Article 1.- Le présent arrêté porte obligation de libeller les transactions commerciales sur le territoire dans la monnaie nationale.

Article 2.- La gourde est la seule monnaie qui a cours dans le pays. Toutes les transactions commerciales sur le territoire national sont exigibles dans la monnaie nationale.

Article 3.- Tous les contrats à titre onéreux conclus par l’État haïtien avec des tiers sont libellés et payés en gourde, conformément aux lois de finances.

Article 4.- Il est interdit de réclamer à quiconque le paiement en devise étrangère ou son équivalent en gourde pour des transactions dont le règlement effectue sur le territoire.

Article.- Les prix des biens et services sont obligatoirement et uniquement affichés et payés en gourde.

