Championnat haïtien de football professionnel 2018 : Série de d’ouverture/3e Journée Tous à la poursuite de Cosmopolite

Du « cheval rouge » pour le « vieux coq »

Une semaine après avoir été battu au parc Levelt par le Baltimore, le Cavaly surnommé le « cheval rouge » effectuera un 2e déplacement de rang dans le cadre de la série d’ouverture du championnat haïtien de football professionnel. Le « cheval rouge » ira jouer au Cap-Haïtien sur la pelouse du champion en titre, l’AS Capoise surnommé le « Vieux Coq ». Au parc Saint-Victor, le « Vieux Coq » avait perdu bec et ongles devant l’AS Mirebalais 0-3 et compte profiter de cette 3e journée pour laver cet affront en montrant et ses éperons et son bec. Une situation qui ne facilitera pas les choses à un « cheval rouge » très Jeff, dont il est fondamentalement dépendant pour ruer sur l’adversaire.

Cosmopolite menacé par Tempête

Etonnant leader de la compétition après 2 journées, Cosmopolite effectuera son 2e déplacement depuis son arrivée parmi l’élite sur la pelouse d’un ambitieux 3e, le Tempête de Saint-Marc. Les protégés de John Sévère sont déjà pris au sérieux par leurs adversaires depuis leur voyage aux Gonaïves lors de la première journée où ils ont botté le derrière à un Racing FG sans le moindre respect pour le statut de finaliste et superchampion de l’adversaire. Après leur victoire aux dépens du vainqueur de la série d’ouverture de la saison dernière, Tempête sait désormais à quoi s’en tenir et pour ne pas consommer ce cosmopolitisme de la génération de la ronde il devra sortir le grand jeu pour pouvoir tempêter dimanche soir au parc Levelt avec un fauteuil de leader dans la ligne de mire. Un fauteuil que l’actuel leader ne leur apportera pas sur un plateau.

Le Baltimore sur la pelouse du Real Hope

L’autre leader effectuera un périlleux déplacement sur la pelouse du Real Hope. Après avoir concédé un nul lors de la première journée et perdu à l’extérieur lors de la 2e, le Real Hope se trouve dans une mauvaise posture. Il tentera de profiter de la venue du Baltimore pour se redresser, ce qui promet une très belle confrontation lors de cette 3e soirée au parc Saint-Victor.

Calendrier complet de la 3e journée

Samedi 3 mars

Parc Saint-Victor

AS Capoise vs Cavaly AS

Arbitre : …………………..lire la suite sur lenouvelliste.com