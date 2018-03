Haïti – Économie: Fin de la 29ème réunion inter-sessionnelle de la CARICOM : quelles seront les retombées pour Haïti ?

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

La 29ème réunion inter-sessionnelle de la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de la Communauté de la Caraïbe (CARICOM) a pris fin ce mardi 27 janvier dans la capitale haïtienne. Il s’agit d’une activité régionale qui aura été l’un des plus grands événements d’affaires organisés en Haïti pour l’année 2018.

Trois éléments très importants et très préoccupants à retenir dans le discours du Président de la CARICOM, à savoir : la résilience climatique, la lutte contre la corruption et la sécurité. Ces éléments ont été des sujets de discussions tout au long de la conférence de la CARICOM et constituent également des facteurs clés à prendre en compte dans toutes politiques visant la croissance et le développement d’Haïti ainsi que des pays de la CARICOM.

Concernant la résilience climatique, il clair qu’aujourd’hui l’un des plus grands défis que confronte la région des Caraïbes ce sont les changements climatiques. Ce phénomène est manifesté par des ouragans, des tempêtes, de la montée du niveau de la mer ou la sécheresse, avec des conséquences désastreuses sur les économies de la région, notamment sur le tourisme, l’activité principale de beaucoup de pays de la CARICOM hormis Haïti. Il faut rappeler que le tourisme caribéen a vu sa croissance baisser en 2017 par rapport à 2016, à cause justement des dégâts causés par les ouragans Irma et María.

Le deuxième élément concerne la lutte contre la corruption. Aujourd’hui beaucoup d’analyses ont montré qu’aucun pays ne peut améliorer sa croissance, mettre en place de bonnes politiques publiques et réduire la pauvreté avec un niveau de corruption élevé, c’est ce qui amènent la société civile, les parlements et les gouvernements dans beaucoup de pays à mettre en place des mécanismes très sérieux visant à lutter contre ce fléau qui est devenu d’ailleurs un phénomène mondial. Il faut dire qu’au niveau de la CARICOM Haïti est perçue comme le pays le plus corrompu, une étiquette qui devrait nous empêcher de bénéficier de certains avantages offerts par cette communauté de la Caraïbe.

Le dernier élément concerne la sécurité. S’il est vrai que l’insécurité dans un pays n’est pas un handicap majeur à l’attraction des investissements, on doit reconnaître que ce phénomène alimente l’instabilité sociale, réduit la paix sociale, elle peut influencer la croissance des arrivées de touristes et augmenter les anticipations négatives des agents économiques.

Maintenant, les grandes questions. Quelles seront les retombées pour Haïti de cette grande conférence de la CARICOM dans la capitale haïtienne ? Haïti est-elle prête à jouir les éventuels avantages de la CARICOM à travers le marché unique (CSME) au regard de ses problèmes institutionnels, problèmes économiques, problèmes diplomatiques, problèmes de production et de corruption et ce manque d’une vraie politique commerciale ?

Une affaire à suivre….