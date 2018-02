Gonaïves : la grève des enseignants paralyse les activités scolaires

Source Dieulivens Jules | Le National

Toutes les activités scolaires ont été complètement paralysées dans la cité de l’indépendance le mardi 27 février 2018. Pour cause : la manifestation des élèves des écoles publiques contre l’absence répétée des enseignants dans les salles de classe, depuis plusieurs jours.

C’était prévisible, le mouvement de grève des membres de la Plateforme des syndicats d’enseignants de l’Artibonite prend désormais une nouvelle ampleur. Ils étaient plusieurs milliers de lycéens à gagner les rues de la ville pour demander aux autorités compétentes de prendre leur responsabilité. Comme d’habitude, les manifestants ont perturbé le fonctionnement des établissements scolaires privés de la place. Ils ont exercé des pressions sur ces écoles qui ont dû relâcher les élèves, pour éviter le pire.

Dans une ambiance de carnaval, les élèves des lycées Fabre Nicolas Geffrard, Jean Robert Cius, Bicentenaire et Louis Diaquoi ont manifesté. Avec le support d’un groupe d’étudiants de l’école de Droit des Gonaïves et d’autres élèves venus des établissements privés, ils ont sillonné plusieurs rues de la ville en scandant des propos hostiles aux membres de l’administration Moïse/ Lafontant. Munis de pancartes, ils ont dénoncé le comportement irresponsable et la méchanceté des responsables du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP). Ils accusent le ministre Pierre Josué Agénor Cadet de mépris pour les enseignants. Selon eux, les revendications des professionnels d’enseignement sont de droit. Cette catégorie qui contribue grandement au développement durable du pays en assurant la formation de plusieurs générations de jeunes mérite un bon traitement de la part de l’État haïtien, a martelé un lycéen sur un ton indigné. Les lycéens sont toujours les premières victimes de ces genres de situations, a déploré une lycéenne qui demande aux dirigeants du ministère de l’Éducation nationale de faire preuve de responsabilité en essayant de trouver une issue favorable à la crise.

