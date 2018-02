Haïti – Économie: 143 000 barils de pétrole mis sous scellés

Source Evens RÉGIS | Le National

Le lundi 26 février, lors d’une intervention au terminal de Thorlande, 143 000 barils de pétrole ont été mis sous scellés. Selon les dernières informations, cette cargaison de carburant contient une forte teneur d’éthanol : une substance chimique qui pourrait causer de graves dommages aux moteurs de véhicules.

Cette intervention a été réalisée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Clamé Ocnam Daméus, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Max Rudolph Saint- Albin, le secrétaire d’État à la Sécurité publique, Ronsard Saint- Cyr, et le directeur du Bureau de monétisation des programmes d’aide au développement (BMPAD), Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur.

Selon le DG du BMPAD, le gouvernement avait lancé un appel d’offres, et la compagnie Distributeurs nationaux S.A (DINASA) avait remporté l’appel. Constatant que la cargaison de carburant n’était aux normes prescrites par le BMPAD, le gouvernement s’est trouvé dans l’obligation d’interdire la commercialisation de cette cargaison de pétrole qui pourrait mettre le pays dans une situation d’insécurité.

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dit avoir fait injonction à la compagnie DINASA de ne pas commercialiser cette marchandise.