Haïti, hôte du 29e sommet de la CARICOM

Source Daniel Sévère | Le National

Pour la deuxième fois en l’espace de cinq ans, la République d’Haïti reçoit la réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d’États et de gouvernements du Marché commun des Caraïbes (CARICOM). Les discussions de ce 29e sommet, tenu à Port-au-Prince les 26 et 27 février en cours, se sont portées pour l’essentiel sur les questions liées à l’environnement, de l’officialisation du français comme l’une des langues officielles de la CARICOM, mais aussi, d’une politique concertée de bonne gouvernance régionale en vue de pouvoir répondre adéquatement aux défis de la zone.

Comme prévu, la République d’Haïti a reçu, les 26 et 27 février en cours, le 29e sommet des chefs d’États et de gouvernements Caribéens. Plus d’une vingtaine de nations de la zone ont pris part à cette réunion annuelle de la CARICOM visant à discuter sur des problèmes cruciaux auxquels fait face cet espace géographique. Faisant office de président de cette assemblée régionale dont il accueille cette année, le chef de l’État de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, dans son discours inaugural, a d’entrée de jeu attiré l’attention des invités sur la vulnérabilité des pays de la CARICOM en matière environnementale les exposant systématiquement aux effets des cyclones majeurs qui, dans une certaine mesure, mettent en péril leurs efforts de se lancer dans la voie du développement durable.

‹‹ J’assume la présidence de cette conférence dans un moment spécial où nous sommes en proie à une vague cumulée de phénomènes atmosphériques provoqués en grande partie par le réchauffement climatique. Cette situation qui tend à augmenter, selon les avis des experts cause parfois des pertes et des dommages irréversibles ralentissant de façon exponentielle le développement socio-économique des pays de la région tout en ruinant nos efforts vers la mise en oeuvre du développement durable dans les communautés ››, a précisé, Jovenel Moïse, appelant à la mise en oeuvre d’une politique concertée entre les pays membres de la CARICOM en vue de barrer………………………...lire la suite sur lenational.org