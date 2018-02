Haïti-ONU: la MINUJUSTH salue la nomination de juges d’instruction dans le cadre du dossier Petro Caribe

Source WJL | hpnhaiti.com

« Dans le cadre de son mandat d’accompagnement du Gouvernement haïtien pour le renforcement des institutions d’état de droit, de continuation du développement des capacités de la Police Nationale et des services correctionnels haïtiens, la (MINUJUSTH) a salué le fait que des juges aient été chargés d’instruire les plaintes concernant le dossier PetroCaribe, déposées par des particuliers devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince les 29 janvier et 20 février 2018 respectivement.

Selon un rapport récemment publié par Transparency International, Haïti est classé comme le pays le plus corrompu de la région des Caraïbes et à la 23ème place des moins bien notés (157) sur 180 pays interrogés sur la perception de la corruption dans leur pays. ».

« Je salue l’initiative et le rôle actif des citoyens haïtiens et de la société civile engagés dans la lutte contre la corruption et l’impunité. Leurs actions démontrent que la population défend l’obligation de rendre des comptes ainsi que la justice », a déclaré la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies (RSSG) et chef de MINUJUSTH, Susan D. Page.

La Mission dit regretter toutefois ………………………..lire la suite sur hpnhaiti.com