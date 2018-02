Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

AVIS : Risques d’embouteillages à PAP :

Léon Ronsard Saint-Cyr, le Secrétaire d’État à la Sécurité Publique informe la population qu’à l’occasion de la 29ème Réunion des Chefs d’État et de Gouvernement de la CARICOM le flux de véhicules pourrait occasionner des embouteillages dans la matinée (7h-9h am) et en début de soirée (5h-7h pm) dans les artère reliant l’hôtel Marriott à l’hôtel Caribe, les lundi 26 et mardi 27 février et exhorte les usagers de ce tronçons à emprunter d’autres raccourcis ou d’en tenir compte dans la programmation de leurs déplacements.

Deux ambulances pour la 29ème Conférence du CARICOM :

Deux ambulances spécialisées de la Croix Rouge Haïtienne (CRH) sont déployées dans le cadre du support médical de la 29ème Réunion du CARICOM (lundi 26 et mardi 27) pour répondre à d’éventuels besoins d’assistance. Ces unités sont en appui aux urgences au Marriott et au Karibe hotel jusqu’à la fin du congrès http://www.haitilibre.com/article-23658-haiti-politique-j-1-haiti-pret-a-recevoir-la-29eme-conference-des-chefs-d-etat-de-la-caricom.html

Rapport primordial voté par les députés :

Le rapport de la Commission Enseignement Supérieur et Recherches scientifiques, relatif au projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l’enseignement supérieur a été voté à l’unanimité à la Chambre des Députés. Ce projet de loi est primordial pour l’avenir d’Haïti.

Lancement des travaux de la route Gonaïves / Terre-Neuve :

Les travaux de construction de la route Gonaïves / Terre-Neuve sont lancés. Cette route facilitera aux populations vivant dans les sections communales tels que Dolan, Bwa Nèf, Lagon et toutes les autres localitées de Terre-Neuve de se sentir plus proche de la ville de Gonaïves (Chef lieu du Département de l’Artibonite).

La Sénatrice Étienne honore Wole Soyinka :

Samedi à l’Institut National Haïtien d’Observatoire de Politiques Publiques, en présence de plusieurs autorités de l’État et de la ville du Cap-Haïtien, la Sénatrice Dieudonne Luma Étienne a remis………………….….lire la suite sur haitilibre.com