Foot-Championnat national : Cosmopolites et Baltimore prennent les devants!

Port-au-Prince, lundi 26 février 2018 ((rezonodwes.com))– Deux parmi les vainqueurs de la première journée du Championnat Haïtien de Football Professionnel (COSMOPOLITES SC et BALTIMORE SC) se sont une nouvelle fois imposés ce dimanche 25 Février 2018 à l’occasion de la deuxième journée devant leur public respectif sur le score identique (2-1) au stade Sylvio Cator et au Parc Antoine Levelt, alors que l’ASC est allée prendre ses trois premiers points au Parc Anglade face au FCPG, également (2-1).

Comme lors de la première journée de la serie d’ouverture, c’est un score de parité qui a finalement sanctionné les débats au stade Sylvio Cator le SAMEDI 24 FÉVRIER entre le RCH et la Formation de Ouanaminthe FC qui a longtemps cru à la victoire après l’ouverture du score de Wilinx JOSEPH (20e minute) mais, les Port-au-Pinciens s’en sont remis à l’inextinguible Frantzy DORT pour sauver le point du nul dans les derniers instants de la rencontre, sur un coup franc légèrement dévié dans les derniers instants (1-1 90e +3).

Viennent 24hres après, les sept autres matchs la journée. D’abord, l’Arcahaie FC pour sa toute première sortie devant son public du Parc National du Drapeau s’est contenté d’un nul vierge face au RFC tandis que, le Valencia de Léogane qui devait affronter un coriace adversaire (DON BOSCO), s’en est quand-même bien tiré grâce à un but de Stevenson Jean-Claude à la 20e minute de jeu (1-0).

Si le Football Inter Club Association « FICA » a été contraint au nul face au Tempête FC (0-0) dans un parc Félix St Victor sanctionné par la COCHAFOP, il faut signaler que la rencontre ASM vs ASSE déroulée également sans public au Parc Bayas, avait déjà vu l’équipe locale prendre les devants (2-0) lors que dame pluie surgit pour perturber considérablement la rencontre jusqu’à ce que l’arbitre juge impraticable la surface de jeu, et le match sera repris dans son intégralité demain (Lundi 26 Février) dans la matinée au même lieu.

On ne peut pas laisser passer comme une lettre à la poste le réveil du dernier champion national « ASC » qui est allée battre le FCPG dans son jardin du Parc Anglade (2-1) grâce surtout à un Frantz Moïse de gala (14e et 38e minute) pour donner un avantage conséquent aux capois qui ont fini par concéder la réduction de l’écart par encore lui, Mérisson Mérolien à seulement neuf (9) minutes de la fin du temps réglementaire.

Six points pris sur six possibles, tel est le bilan après les deux premières journées de compétition pour les Cosmopolites SC et le BALTIMORE tombeurs respectivement du RÉAL du cap et du Cavaly de Léogane sur le même score (2-1), au stade Sylvio Cator et au parc Antoine Levelt.

Les résultats de la 2e journée

Samedi 24 Février 2018

1-RCH vs OFC 1-1

2-Valencia vs ……………………..…lire la suite sur rezonodwes.com