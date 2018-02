Haïti – Économie : «SUNY Maritime» présente un ambitieux projet au SEMANAH

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Cette semaine le Capitaine Dieudonné Bruno, Directeur Général du Service Maritime de Navigation d’Haïti (SEMANAH) accompagné de Carlo E. Cérome, le Directeur de la Planification, de son Directeur de Cabinet Wilbert Dédé et de hauts cadres de l’institution, a tenu une importante réunion de travail à son bureau central de Delmas 31, avec une délégation de « SUNY Maritime » (l’une des six académies maritimes des États-Unis situé à New York) composée de Joe Hoffman (Principal a.i et Vice-président for Academic Affairs), Christopher Clott (Global Business and Transportation), du Capitaine Ernest Fink (Professional mariner training courses), Richard Burke (Professor Engineering) et de plusieurs autres professionnels et experts : Erick Johsoson, Ralf Shwari, Rosemary Ortlied et Rolande Toussaint.

« SUNY Maritime » était venu présenter leur ambitieux projet au SEMANAH, qui vise en priorité la mise sur pied d’une compagnie maritime qui doit assurer le transport par bateaux et par ferries des passagers et des marchandises à travers tout le pays et la création d’une académie maritime dans la Baie de l’Arcahaie, pour contribuer à la formation des opérateurs de l’industrie maritime.

En outre, ce projet prévoit également : la Réparation/Construction de 15 petits ports à travers le pays pour les passagers – La construction………………………….lire la suite sur haitilibre.com