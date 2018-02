Haïti – Politique : J-1, Haïti prêt à recevoir la 29ème Conférence des Chefs d’État de la CARICOM

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi l’Ambassadeur haïtien auprès de la CARICOM, Peterson Noël, le Directeur Général du Ministère du Commerce Daniel Denis et le Porte-Parole Adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’Inspecteur Gary Desrosiers ont confirmés que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de la 29e Réunion Inter-session de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CARICOM qui se tiendra à l’hôtel Mariott de Port-au-Prince a compter ce lundi 26 et 27 février 2018.

Cet important évènement réunira 14 délégations des membres de la Communauté de la Caraïbe ainsi que 3 membres associés (îles Caïman, Montserrat et les îles Turks and Caicos). 10 Chefs d’État et de Gouvernement ont confirmé leur présence en Haïti.

L’Inspecteur Gary Desrosiers tout en faisant appel à la compréhension et collaboration des chauffeurs, pour faciliter la circulation sur les tronçons de route connexes au siège de l’événement, a précisé que 454 policiers seront déployés en cette circonstance.

De son côté, l’Ambassadeur Peterson Noël a rappelé qu’au cours de cet événement plusieurs points seront débattus http://www.haitilibre.com/article-23622-haiti-politique-j-5-10-chefs-d-etat-et-de-gouvernement-attendu-en-haiti.html notamment :

La sécurité au niveau de la Caraïbe :

L’incidence élevée de la criminalité et de la violence dans la Communauté sera également examinée. Lors de leur dernière réunion, les dirigeants ont discuté des principales initiatives visant à lutter contre la criminalité transnationale organisée qui, a-t-elle noté, continuent d’être l’une des menaces les plus immédiates et les plus importantes pour la Région. Ils se sont également concentrés sur le développement d’une stratégie antiterroriste de la CARICOM qui est en cours de finalisation pour adoption.

Le CSME (Caricom Single Market and Economy) :

La réunion cherchera à faire avancer les plans visant à renforcer les éléments clés du marché et de l’économie uniques de la CARICOM (CSME), y compris…………………..………..lire la suite sur haitilibre.com