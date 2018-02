Incendie : 200 marchands reçoivent une première compensation

Source Daniel Sévère | Le National

Créée pour accompagner les victimes de l’incendie du marché Hippolyte survenu la semaine écoulée, la commission interministérielle a procédé, le jeudi 22 février 2018, à la remise de chèques à 200 des sinistrés. Vantant le dévouement et la détermination de l’Administration Moïse/Lafontant à répondre efficacement aux dégâts causés par le feu, les commissaires ont annoncé la suite de l’enquête tout en promettant aux bénéficiaires, un dédommagement proportionnel aux pertes enregistrées.

La commission interministérielle créée avec pour mission de prendre en charge les victimes de l’incendie du marché en fer le 12 février écoulé se veut rassurante. À la suite d’un premier recensement réalisé, les commissaires ont délivré un chèque de vingt mille gourdes à 200 marchands à l’occasion d’une cérémonie spéciale organisée à la Primature au bicentenaire, le jeudi 22 février en cours. Cette première démonstration, selon le ministre du Commerce et des Industries, Pierre Marie Du Mény, est un signal annonçant l’engagement du gouvernement au côté des marchands et marchandes victimes.

Les pertes enregistrées ne sont pas encore quantifiées. On n’a pas encore procédé non plus au recensement de toutes les victimes. Cependant les commissaires qui mettent en avant la détermination de l’État central dans cette affaire, ont pris l’engagement de ne laisser de coté aucun des marchands sous quel que soit le prétexte.

La prise en charge annoncée par les membres de la commission se fera à un double niveau, a informé M. Du Mény. ‹‹Il y aura une phase conjoncturelle qui vise à donner aux victimes une allocation financière et une phase structurelle pour laquelle nos brigadiers sont………………………………..…lire la suite sur lenational.org