Haïti – Corruption : Haïti classée 157e sur 180 pays progresse légèrement

Source HL/ HaïtiLibre

Transparency International vient de publier son rapport annuel 2017 sur l’Indice de perception de la Corruption dans 180 pays à travers le monde. Cette année au niveau mondial Haïti est dans le top 25 des pays les plus corrompus, se classant 157e avec 22 points, ex-aequo avec le Burundi, l’Uzbekistan et le Cambodge. Au niveau Régional (Amérique) Haïti est classé avant dernier, le Venezuela étant le pays le plus corrompu de la région. Avec 29 points la République dominicaine occupe la 135e place (en recul de 15 places par rapport à 2016). Rappelons qu’en 2016 Haïti avait été classé 159e sur 176 pays http://www.haitilibre.com/article-19908-haiti-economie-corruption-haiti-tres-mal-classe.html une légère mais réelle progression…

Les résultats de cette année mettent en évidence le lien entre la corruption et l’inégalité, qui se nourrissent mutuellement pour créer un cercle vicieux entre la corruption, la distribution inégale du pouvoir dans la société et la répartition inégale des richesses, souligne Transparency International. L’interaction de la corruption et l’inégalité se nourrit aussi le populisme. Lorsque les politiciens traditionnels échouent à s’attaquer à la corruption, les gens deviennent cyniques. De plus en plus, les gens se tournent vers les leaders populistes qui promettent de rompre le cycle de la corruption et des privilèges. Pourtant, cela risque d’exacerber – plutôt que de résoudre – les tensions qui ont alimenté la poussée populiste en premier lieu.

Soixante-neuf pour cent des 176 pays figurant dans l’Indice de perception de la corruption 2016 enregistrent une note inférieure à 50, sur une échelle allant de 0 (où le pays est perçu comme………………………lire la suite sur haitilibre.com