Haïti – Sécurité : Trafic de stupéfiant, coup de filet à Pétion-ville !

Source PI/ HaïtiLibre

Vendredi à proximité de la Place Boyer, les policiers du Commissariat de Pétion-ville ont intercepté un véhicule suspect Toyota 4Runner, immatriculé BB-37515 dans lequel les policiers ont découvert des sachets de stupéfiants pouvant être de la Marijuana et de la cocaïne, 9,400 dollars américains, 3 armes de calibres 38 et 9 millimètres, des munitions et plusieurs téléphones cellulaires. Au cours de l’opération 8 personnes ont été arrêtées accusées de trafics de stupéfiants et d’association de malfaiteurs.

