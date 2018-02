Droits humains : Annulation provisoire de l’autorisation de fonctionnement d’Oxfam en Haïti pour abus sexuels, annonce le gouvernement

P-au-P, 23 févr. 2018 [AlterPresse] — Le Ministère de la planification et de la coopération externe (Mpce) a décidé de faire retrait provisoire de la reconnaissance octroyée à l’Organisation non gouvernementale (Ong) Oxfam Grande Bretagne

« pour faute grave ».

Cette mesure de suspension s’étend sur deux (2) mois, le temps d’une enquête institutionnelle conduite par le Mpce au nom du gouvernement, précise un communiqué dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse en date du jeudi 22 février 2018.

Cette décision est conforme aux dispositions de la constitution du décret du 14 septembre 1989 régissant les Ong en Haïti et des lois pénales, rappelle-t-il.

Elle serait également justifiée par les faits avérés d’abus et d’exploitations sexuels perpétrés en Haïti, entre 2010 et 2011, par des responsables de l’Oxfam au détriment de ressortissants haïtiens en situation de vulnérabilité et de précarité.

Ces faits criminels reconnus par leurs auteurs aussi bien que par l’institution, constituent une atteinte grave à la dignité du peuple haïtien, dénonce le ministère.

Le Mpce entend prendre toute autre mesure conservatoire en vue de protéger les droits des victimes, les intérêts de l’État haïtien, ceux de la population et de l’Ong en question.

Certains employés d’Oxfam avaient engagés des prostituées pour participer à des moments de débauche, dans des logements et des hôtels, payés avec l’argent de l’Ong.

A ce propos, Oxfam a présenté, de manière officielle, ses excuses aux autorités haïtiennes, le lundi 19 février 2018.

Ce scandale sexuel qui a refait surface a contraint à la démission, le lundi 12 février 2018, la directrice générale adjointe de l’Oxfam, Penny Lawrence qui a exprimé………………………..…..lire la suite sur alterpresse.org