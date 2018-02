Haïti – Cap-Haïtien : Nouveau Recteur de l’Université Publique du Nord

Source IH/ iciHaïti

Le Ministère de l’Éducation Nationale informe le public en général et la communauté universitaire en particulier que le Professeur Délide Joseph a été retenu pour occuper le poste de Recteur de l’Université publique du Nord au Cap-Haïtien (UNPCH).

Suite au processus d’analyse des dossiers déposés, de présélection et d’entrevues, et tenant compte des profils académique et professionnel, le Dr. Joseph a obtenu………………………..…lire la suite sur haitilibre.com