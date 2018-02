Quand la FHT réussit son tournoi Jumex 14 ans et moins

En l’absence de James Adler Germinal (blessé) et de Fritzterson St-Louis, écarté de ce tournoi pour avoir disputé une semaine auparavant un tournoi international en République dominicaine, c’est Grégory Eugène qui a raflé le titre de champion devant Woodly Jean-Baptiste et Olivier Sanon (3e). Pour le reste, Bernado Dessources (4e), Jobson Céralien (5e), Mc Olivier Fièvre ((6e), Douby Narcisse (7e), Ridolph Shackleton (8e), Davidson Sudre (9e), Lensky Eugène (10e), J. Edouard Narcisse (11e) et Annory Charles complètent le top 12 dans le tableau masculin.

Pour sa part, Richardlyne François, chez les filles, s’est emparée du trophée récompensant la lauréate de la compétition devant Bidjha Laguerre et Checania Apollon qui complètent le tableau d’honneur. Suivent dans ce classement, les sœurs Narcisse Marina (4e), Melissa (5e) devant Rosenlove Pierre (6e), Djenan Payen (7e), Soigna Dorcely (8e), Laurie Euzerbe (9e), Marithza Pierre (10e), Tamar Otimé (11e) et Emmanuelle Payen (12e).

S’exprimant sur le nouveau format de la compétition, Francky St-Louis, directeur de la compétition, a fait les remarques suivantes : « On a voulu expérimenter un nouveau format à l’occasion de ce tournoi, de quoi nous mettre à jour avec ce qui se fait à l’échelle régionale et internationale en matière de tennis juvénile. Aucun joueur n’est éliminé jusqu’à fin de la compétition. Tout joueur ayant perdu…………………………..…..lire la suite sur lenouvelliste.com