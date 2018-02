Haïti – RD : Un projet de chemin de fer entre les deux pays…

Lundi, le Conseil dominicain de Développement Régional du Nord-Est (CRD) a proposé au Président Danilo Medina plusieurs importants travaux d’infrastructures parmi lesquels la construction d’un chemin de fer international.

Selon les explications du CRD, ce chemin de fer passerait par les ports de Haina, Caucedo, traverserait Cibao Central et la Province de Puerto Plata jusqu’à dans le Nord d’Haïti, terminus de son voyage. Ce qui selon Iscrates Peña, Directeur Général du CRD, organisme composé de différentes organisations de Cibao entraînant de grands bénéfices pour le commerce des deux pays.

Ils ont également proposé la construction d’un chemin de fer national en République Dominicaine qui utiliserait les anciennes voies ferrées existantes qui opéraient dans le Cibao et dans le Sud du pays.

Le CRD affirme que ces propositions ont des études socio-économiques de lieu et de faisabilité et qui garantiraient le retour des investissements, qui pourraient être financés et soutenus par………………………….lire la suite sur haitilibre.com