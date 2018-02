Incendie -Marché : La nouvelle commission du gouvernement se lance dans la mêlée

Commission Interministérielle/incendie au Marché en Fer : Le gouvernement travaille à la recapitalisation des marchand (e)s et à la reconstruction de ce marché

Port-au-Prince, mardi 20 février 2018 ((rezonodwes.com))– Dans le cadre des Lundis de la presse du ministère de la Communication, la Commission Interministérielle chargée d’accompagner les sinistrés de l’incendie du Marché en Fer, a fait le point, ce lundi 19 février 2018, sur les dispositions prises par le Gouvernement en vue de prendre en charge les victimes de l’ incendie qui a éclaté dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 février 2018.

Créée sur recommandations du Président de la République, Jovenel Moïse, et composée de représentants du ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), du ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), du ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF), de l’Office National d’Assurance (ONA) et de la Caisse d’Assistance sociale (CAS), la Commission a dévoilé un ensemble d’actions visant à dédommager et à accompagner les marchand(e)s du Marché Hyppolite.

Selon le ministre du Commerce et de l’Industrie (MCI), M. Pierre Marie Du Meny, Président de ladite commission, le travail de recensement des marchand(e)s victimes est en cours. Il faut leur fournir rapidement une allocation pour qu’ils puissent rapidement se relever, et leur offrir l’accompagnement nécessaire en vue de leur totale intégration dans le système de l’Etat. Les petites et moyennes entreprises représentent la cheville ouvrière de l’économie, selon le ministre qui a rappelé la nécessité d’un support effectif aux marchands et de la formalisation de leur statut.

De son côté, la ministre des Affaires sociales, Mme Stéphanie Auguste, tout en présentant ses sympathies aux victimes de l’incendie du marché, leur a demandé de se munir de leur Numéro d’Identification Nationale (NIF) ou de leur Carte d’Identification Nationale (CIN), en vue de permettre…………………………...lire la suite sur rezonodwes.com