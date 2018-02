Miss Haiti en Chile : Merciliane Jn Rosier remporte la couronne

Les sœurs Jn-Baptiste, Vanessa et Machalie, ont réussi leur pari qui est de trouver la plus belle et intelligente jeune haïtienne vivant au Chili

Santiago, lundi 19 février 2018 ((rezonodwes.com))– Dix candidates, après des mois de préparation, ont participé hier dimanche à la grande finale de la première édition de Miss Haïti au Chili devant un parterre composé de diverses personnalités chiliennes et haïtiennes, dont l`ambassadeur haïtien au Chili, Carl Benny Raymond.

Sur la liste des concurrentes, on retrouve Merciliane Jn Rosier, Wildwige Chauvet, Cherline Populaire, Enna Alce, Diane B. Silverain, Farah Etienne, Bord de mer Merville, Rosemanite Pierre, Verlande Delouis et Wideline Fleurival qui ont défilé en bikini et en robes de soirée, avant de répondre à des questions d`intelligence durant une soirée chargée d`émotions et animée par la journaliste Cristina Bastidas.

Le jury, composé de Israël Camus (Designer de mode), Hébert Cubillos (styliste), Claudia Arteaga (reine de beauté), Hernán Lucero (Journaliste et responsable de Miss Earth Chile et Yvenet Dorsainvil (Professeur de langues. politologue et auteur) ont porté leur choix sur Merciliane Jn Rosier comme la grande………………………lire la suite sur