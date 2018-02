Haïti – Canada : 3ème visite en Haïti de la Ministre Marie-Claude Bibeau

Source IH/ iciHaïti

Le Canada tisse depuis longtemps des liens étroits et privilégiés avec Haïti et le peuple haïtien et c’est dans ce cadre que la Ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, effectuera une troisième visite en Haïti, du dimanche 18 au mercredi 21 février 2018.

Lors de son séjour la Ministre Bibeau rencontrera le Président Jovenel Moïse, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant et d’autres représentants du Gouvernement afin de passer en revue le programme de coopération canadien, de discuter des priorités communes pour le développement d’Haïti et d’aborder les façons, pour les deux pays, de renforcer leurs mécanismes de coopération et de reddition de comptes. La Ministre soulignera le soutien qu’apporte le Canada dans le secteur de la santé en Haïti et fera valoir, auprès du gouvernement haïtien, l’importance de ce secteur pour le développement du pays.

Elle se rendra également sur les lieux de projets de développement appuyés par le Canada et rencontrera……………………………………..…lire la suite sur haitilibre.com